Původně se očekávalo, že rozhodnutí o vině či nevině zbylé trojice obžalovaných se rozhodne už v srpnu, ale soud verdikt odložil z důvodu porad tříčlenného senátu. Soud o vině obžalovaných, objednavatele vraždy Mariána Kočnera, zprostředkovatelky Aleny Zs. a vrahova pomocníka Tomáše Sz., stále rokuje.

Soud uvedl, že Marian Kočner a Alena Zs. jsou nevinní v případě vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Rodiče obou zavražděných odešli z jednací síně a k rozsudku se nebudou vyjadřovat.

Soudkyně Tomáše Sz. odsoudila za vraždu Petra Molnára, ze které byl rovněž obžalován a rovněž ho uznala vinným z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Souhrnně si odsedí 25 let za mřížemi. Oběma rodičům Jána Kuciaka musí navíc uhradit nemajetkovou škodu 70 000 euro a ženě Petra Molnára 40 000 eur.

Jednu z hlavních postav zájmu podnikatele Mariána Kočnera odsoudila za nedovolené ozbrojování. Za tento čin dostal peněžitý trest 5 000 eur.

Prokuratura tento týden předložila soudu nový důkaz, který se týkal analýzy dat z mobilního telefonu Zsuzsové. Pokud by se soud rozhodl, že je třeba dokazování doplnit, znamenalo by to obnovení hlavní části líčení, po které by znovu následovaly závěrečné řeči prokurátora, obžalovaných či jejich obhájců.

To se ale nestalo, a tak již známe rozřešení celé kauzy. Další dva obvinění, včetně skutečného vraha Kuciaka a Kušnírové, se již dříve přiznali a byli odsouzeni samostatně. Střelec Miroslav Marček dostal 23 let za mřížemi.

Vražda Kuciaka, při které byla zastřelena také jeho přítelkyně Martina Kušnírová, vyústila na Slovensku v rozsáhlé protivládní demonstrace a v politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra Robert Fico.

Kočner si podle obžaloby objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit vstup do politiky.

Prokurátor tvrdil, že Alena Zs. za finanční odměnu převzala od Kočnera objednávku na vraždu a oslovila Zoltána Andruskóa, který po zadržení s policií spolupracoval a loni přistoupil na trest vězení v trvání 15 let. Andruskó u soudu řekl, že na Kočnerův pokyn zprostředkoval Kuciakovu vraždu mezi Zsuzsovou a dalším obžalovaným Tomášem Sz.

Ten podle obžaloby spolupracoval se svým bratrancem a bývalým vojákem Miroslavem Marčekem, jenž v úvodu procesu letos v lednu před soudem prohlásil, že zastřelil novináře i jeho přítelkyni v jejich domě a že dříve zastřelil také podnikatele Petera Molnára. Za to byl Marček letos v dubnu zatím nepravomocně odsouzen k 23 letům vězení. Loupežná vražda Molnára z roku 2016, na které se podle obžaloby podílel také Szabó, je součástí obžaloby v Kuciakově případu.