Slečna Barbora ze slovenské Nitry se přes sociální sítě seznámila se zdánlivě šarmantním a okouzlujícím cizincem. Tvrdil o sobě, že je americký vojenský lékař z Afghánistánu. Na fotkách vypadal jako starší, seriózní, ale stále velmi pohledný a zachovalý gentleman.

Přišla o peníze, policie pomoci nechce

Nejprve podvodník u mladé ženy získal důvěru a pak v ní vzbudil i city. Nakonec se mu z ní dokonce podařilo vymámil několik tisíc v eurech. Oznámil jí, že jí prý posílá balíček s penězi. Ale pro přijetí zásilky Barbora musela nejdříve zaplatit. Přišla tak o peníze, protože balíček žádný nepřišel, a s penězi už vůbec ne.

Jak napsal web televize JOJ, podvedená vše nahlásila na policii. Orgány činné v trestním řízení ale nakonec stíhání neznámé osoby zastavily. „Odmítnutí trestního stíhání bylo zdůvodněno nízkou mírou opatrnosti poškozené při komunikaci s cizincem a následné poskytnutí nepřiměřené finanční půjčky,“ řekla k případu pro televizi JOJ policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Slečna se nevzdává, odvolala se

To, jak se situace vyvrbila, Barboru nemile překvapilo. Policie ale klade důraz na to, že lidé musí být opatrní. „Je třeba uvažovat zdravým selským rozumem a uvědomit si, zda by peníze okamžitě poskytli, když by je o to někdo cizí požádal třeba u dveří do domu nebo na ulici,“ zakončila Čuháková.

Barbora se ale nechce vzdát a bude se snažit pro sebe dosáhnout spravedlnosti. Proti rozhodnutí o ukončení stíhání toho, kdo ji podvedl, se odvolala. „Nejprve napsal, že se omlouvá, pak chtěl peníze, na to mě prozváněl a napočtvrté mě proklínal,“ vylíčila žena, jak se podvodníček konečně vybarvil.

Slovenské televizi se po odvysílání její reportáže ozvaly další ženy, které potkal podobný příběh. Ty se ale obrátit na policii na rozdíl od slečny Barbory styděly.