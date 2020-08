Činu se účastnili nejméně tři osoby ve věku 13, 17 a 18 let. Jeden mladík koťátko hází, další hlas (možná ženský) se tomu hystericky směje a svého kamaráda podporuje nemístnými poznámkami typu „dělej, hoď jí vole“. Třetí člověk celou věc natáčí. Událost se odehrála v Pardubickém kraji.

Mladíci se posléze videem chlubili na sociálních sítích, odkud se rozšířilo do celého českého internetu. Poté, co se na ně vrhla série kritiky, své osobní profily smazali. Jeden z aktérů ještě před tím napsal na instagram pokus o omluvu, ve kterém píše, že ho záležitost mrzí. Koťátko podle něj přežilo, ale tuto informaci nelze ověřit.

„Uznávám, s tou kočkou jsem udělal pí*ovinu a mega mě to mrzí, ale už to nejde vrátit. Chtěl jsem vás jen informovat, že jsem si to uvědomil a kočičku mám doma, nic jí není,“ tvrdí mladík a dodává: „Prostě z chyb se člověk učí a já se poučil fakt hodně a už nikdy takový věci dělat nebudu. Omlouvám se všem a hlavně kočičce.“

Komentující se však přiklánějí spíše k názoru, že zvíře nepřežilo. Bylo velmi malé a letělo několik metrů. Jedna žena v komentářích uvádí, že má smrt koťátka potvrzenou, navíc říká, že to není poprvé, co trojice ubližovala bezbrannému tvorovi. Jednu kočku měli dokonce podpálit, ale toto opět nelze potvrdit.

„Toto je tyran koček“

Diskutující na internetu jsou činem znechuceni. „To je na přelámání rukou,“ vzteká se například uživatelka Petra. „Přeji si, aby mu někdo prošlápl ksicht,“ říká směrem k mladíkovi, který koťátkem hodil, další uživatel Petr. Jeden z potenciálních pachatelů v uniklých úryvcích konverzace potvrzuje, že mu lidé kvůli incidentu vyhrožují, někteří dokonce smrtí.

Po celé obci Pastviny, kde minimálně jeden z účastníků bydlí, jsou nyní vylepeny plakáty, které mladíka z videa kritizují. „Mistrovství světa hodu kočkou. Toto je tyran koček. Prosím všechny, aby hlídali své domácí mazlíčky,“ stojí na oznámení. Podle Matthewa B., který na případ upozornil, tím celá mladíkova rodina „trpí“, i ona si musela smazat své facebookové profily a čelí silné kritice.

Policie již celou věc vyšetřuje. Na trojici bylo podáno několik trestních oznámení. „Případu se skutečně intenzivně věnujeme společně se Státní veterinární správou. Totožnost všech účastníků známe, jednání a míru jejich zavinění prověřujeme,“ potvrdila pardubická policie.