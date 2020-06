Muže z Česka, který se rozhodl dojet na bicyklu do Kazachstánu, zastavili na hranicích Polska s Ukrajinou polští celníci. Nikdo neví, jestli chtěl 4000 km ujet jen na kole, ani co jedl a pil, nic moc s sebou totiž neměl. Zadržený ani moc jako cyklista nevypadal - v inkriminovanou dobu totiž šlapal do pedálů v montérkách.