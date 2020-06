Žena zabila těhotnou matku (†17) a vyřízla jí z dělohy dítě: Její ostatky pak pohodila na ulici

K sobě domů měla pozvat na návštěvu sedmnáctiletou dívku žena jménem Juanita pocházející z mexického Playa del Carmen. Návštěva se však rychle změnila v horor.

Podle informací britského deníku Daily Mail Juanita nemohla přijít do jiného stavu a obávala se, že ji kvůli tomu opustí manžel. Dívku, která byla v sedmém měsíci těhotenství, proto napadla. Nejdříve ji měla praštit kamenem do hlavy a pak vzít nůž a ubodat ji k smrti. Z dělohy ji pak vyřízla živé dítě. Svou oběť pak spálila a její ostatky vložila do pytle a pohodila je u chodníku.

S nedonošeným chlapečkem se pak měla objevit v nemocnici a vydávat se za jeho matku. Dítě jako zázrakem přežilo. Podle informací Daily Mail je však jeho stav stále vážný a bojuje o život. Strážci zákona Juanitu již zatkli, a jestliže bude shledána vinou, může strávit až padesát let za mřížemi.