Tragická událost se stala v listopadu 2018. Lenka byla v bytě s otcem svého dítěte Matějem (30) na českobudějovickém sídlišti Šumava. U soudu vypověděla, že si na ni nepamatuje. Chlapečkovi bylo 21 měsíců.

„Dospěla jsem k tomu, že nevěřím tomu, že bych něčeho takového byla schopná. Ráda bych, aby se tato událost vysvětlila," řekla před soudem. Ten jí ale neuvěřil a poslal ji zatím nepravomocně na 17,5 roku do vězení. „Je to učebnicový příklad toho, kdy nepřímé důkazy tvoří uzavřený okruh," uvedl při odůvodnění rozsudku předseda senátu Ondřej Círek.

Měla to být pomsta otci?

To je ale v rozporu s tím, co si mysleli znalci. U soudu již dříve zaznělo, že žena je narcistická, emočně chladná, racionální a cílevědomá perfekcionistka. Tak ji alespoň popsal soudní znalec Václav Šnorek. Nic na tom nemění ani fakt, že má dva vysokoškolské diplomy a nyní si dodělává doktorát.

Podle obžaloby Lenka zabila Martínka kvůli dlouhodobě neutěšenému vztahu s otcem dítěte, se kterým se osudnou noc pohádala. Matěj je přesvědčený o tom, že žena vraždu Martínka plánovala.

Dítě mu nechala na krku

Přišla chlapce navštívit a zůstala v dětském pokoji i přes noc, přestože dříve v bytě, ve kterém žil pouze otec se synem, přespala pouze jednou.

Soudu vypověděl, jak nejevila o dítě zájem a on převzal po porodu všechnu péči o ně. Vztah mezi partnery byl dlouhodobě neutěšený, když odmítla jeho návrh, aby se k sobě vrátili a opět tvořili pár, rozhodl se odejít za prací do zahraničí. Chlapce hodlal vzít s sebou. To mohl být spouštěč, který Lenku dohnal k hrůznému činu.

Tragédie očima znalců

Lenka uvedla, že ji i dítě mohl vyhodit z okna Matěj. Před tragickou událostí spolu už trvale nežili. Martínek byl u táty a ona jej chodila navštěvovat. Také soudu tvrdila, že ji Matěj znásilnil a choval se k ní hrubě.

„Její verze nemůže obstát," uvedl žalobce Petr Žižka. Odvolával se i na posudky znalců. Například expert na biomechaniku vyloučil, že by ženu někdo z okna vyhodil.

Zločin si prý vymazala z paměti

Podle znalce z oboru psychiatrie Jana Tučka obžalovaná netrpí závažnou psychickou poruchou. Dodal, že výpadek paměti, o němž Lenka v souvislosti s tragédií hovořila, může způsobit několik faktorů.

„Je to věc, která se stává, setkáváme se s ní, ale ne příliš často. Někdy dochází k ostrému ohraničení děje, který je pro osobu těžko zpracovatelný. Může to být odstranění děje, který je nepříjemný," vysvětlil Tuček.