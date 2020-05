Video Policisté našli tělo Tadeáška (†4 měs.) - Aktu.cz

„Mohu potvrdit, že v hořínském parku žena po probuzení shledala, že kočárek s jejím dítětem někdo odvezl,“ shrnula výchozí informace pro Blesk tisková mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. „Policie nás v osm hodin ráno požádala o pomoc při pátrání v Hoříně. Na místě máme 22 hasičů z pěti jednotek. Stejně jako včera propátráváme pěšky oblast,“ doplnil pro Blesk.cz mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel.

Ve vzduchu létal dron

Dodal, že se stav hasičů na místě může změnit. „Oznámení jsme přijali před 18:30,“ upřesnila středočeská policie. Policie v sobotu ráno do Hořína, kde pátrá po čtyřměsíčním chlapci, povolala poříční oddělení, které bude prohledávat okolní řeky. S hledáním má pomoci i dron. „Do současné chvíle nemáme žádné nové poznatky a i dnes budeme pokračovat v pátrací akci po pohřešovaném miminku,“ řekla v sobotu ráno ČTK policejní mluvčí Eva Hašlová.

V pátek se do pátrací akce zapojily desítky policistů, hasiči, ale i vrtulník s termovizí. „Policisté pátrají po 5měsíčním chlapci, který se ztratil i s kočárkem matce z parku v obci Hořín na Mělnicku. Pátrají po něm desítky policistů, zapojen je i vrtulník Letecké služby PČR,“ uvedla policie na svých facebookových stránkách. Do pátrání se zapojili i hasiči a dobrovolníci. Jeden z nich místo prohledával na čtyřkolce. Silvie je už 19 let nezvěstná: Její matku teď šokoval nečekaný telefonát!

Video Pátrání po miminku na Mělnicku - Blesk.cz - Václav Burian

Dobrovolník: Budu pátrat, dokud mi nedojde benzin

„Vydal jsem se pomoci. Hledá se kočárek a dítě,“ řekl dobrovolník Blesk.cz. „Bydlím tady, viděl jsem lítat vrtulník nad námi, tak jsem si řekl, že nebudu sedět doma,“ dodal. Pátrat po miminku hodlal, dokud mu nedojde benzin.

Šokující svědectví o matce Tadeáška (†4 měs.): Známá rodiny promluvila!

Dítě hledali i u řeky

Pátrání se později rozšířilo i k řece Labe. Podle policie měl Tadeášek na sobě v době zmizení modré tričko s krátkým rukávem, zelené dupačky na ramínka a byl v šedém kočárku s hnědým madlem. Pátrání po dítěti bylo z větší části přerušeno kolem 10. hodiny večerní. Policejní mluvčí však uvedla, že část policistů bude dítě hledat i v noci.

Po Tadeáškovi se pátrá v režimu Dítě v ohrožení. Pokud má někdo informace o tom, kde se miminko nachází, má neprodleně informovat policii. „Informace k ztracenému dítěti, případně kočárku, přijmou policisté na lince tísňového volání 158, případně na kterékoliv policejní služebně,“ uvedla policie. Silvie je už 19 let nezvěstná: Její matku teď šokoval nečekaný telefonát!

Portál iDNES.cz bez jmenovaného zdroje uvedl, že rodina verzi únosu dítěte nevěří kvůli drogové závislosti matky, která údajně péči o dítě špatně zvládala. „Tuto informaci nemám,“ uvedla k tomu policejní mluvčí Eva Hašlová. Místní jsou zděšení. „Nic podobného se tu zatím nestalo,“ řekla Blesk.cz provozní hořínské hospody.

Miminko našli mrtvé.

I sobotní pátrání bylo rozsáhlé. V odpoledních hodinách se ale podle redaktora Blesk.cz strážci zákona stáhli z okolí lesoparku v Hoříně i od břehů Labe a Vltavy. Dostali totiž údajně novou stopu! Po páté hodině přišla ta nehorší možná zpráva. Chlapce našli mrtvého.

Podle Aktu.cz bylo jeho tělíčko v řece. „Policie ukončila pátrání. Našli jsme tělo miminka. Nařízena je soudní pitva,“ řekla Blesk.cz tisková mluvčí policie Eva Hašlová. Strážci zákona nyní vyslýchají dvě osoby. „Prověřujeme výpovědi dvou osob, se kterými provádíme další úkony,“ dodala Hašlová.