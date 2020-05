V pondělí vpodvečer přišla tragicky smutná zpráva: v Havířově-Šumbarku došlo k požáru v bytě 3 + 1. Uvnitř se tou dobou nacházeli tři děti. Pavlínka (9) a dva chlapci. Sousedé z domu, kde hořelo, neváhali ani vteřinu a začali se záchranou nebohých dětí. Při požáru v Havířově zemřely 2 děti: Holčičku jsem vynesl, kluci (†3 a †5) tam zůstali, popsal soused

I přes jejich rychlou a obětavou pomoc na místě zemřeli dva chlapci. Poté, co jejich těla vynesli z domu hasiči, se je záchranáři snažili hodinu oživovat. „V útrobách sanitních vozů byla zahájena jejich rozšířená resuscitace, která trvala po dobu téměř jedné hodiny. Bohužel ani přes veškeré úsilí záchranářů se nepodařilo obnovit srdeční činnost ani jednoho z těchto dětí a lékaři museli konstatovat smrt u obou,“ uvedl pro CNN Prima News mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Dramatická záchrana

Ještě před příjezdem hasičů a záchranky se dětem pokoušeli pomoct lidé z okolí. „První, co mě napadlo bylo jít do sklepa a zastavit plyn, vyhodit elektriku. Dovnitř se už vlézt ale nedalo. Byl tam jeden člověk a já. Vykopli se dveře a kolega, co tu pracuje, tak ještě šel pro tu holčičku. Než přijeli hasiči tak už bylo pozdě, tam začalo hořet rychle,“ řekl pro CNN Prima News jeden ze svědků neštěstí. Tragédie v Havířově: Dalibor (†5) zemřel s Ondrou (†3) v den svých narozenin, přežila jen Pavlínka (9)

Jako první do bytu vběhl hrdina, který si později vyčítal, že se mu nepodařilo zachránit dva chlapce. „Vykopnul jsem tady všechny dveře, v bytě byla tma, kouř. Já jsem akorát zařval: Je tady někdo?“ popsal zachránce. „Děvenka malá, ta, co to přežila, mi řekla: Já tam mám brášky,“ dodal.

Video Pondělní požár třípokojového bytu v ulici Slovenského národního povstání si vyžádal dvě dětské oběti. - Karel Janeček

V bytě panovaly takové podmínky, že pro civilistu byla záchrana chlapců nemožná. „Do bytu jsem se dál nedostal, byl konec. Bylo to peklo. Je mi líto, co se stalo, je mi hanba i za sebe, že jsem víc neudělal. Je mi hanba. Byl jsem na vojně, byl jsem tankista a nikdy jsem si nemyslel, že takovou situaci nezvládnu,“ doplnil muž.

Chtěli se zachránit?

Podle hasičů byl zásah v bytě náročný, silný kouř stěžoval i orientaci v bytě. „Byly zasaženy dva pokoje jednoho z bytů. Zásah byl komplikovaný v tom, že bylo velké množství kouře, takže jsme se museli v bytě zorientovat. Nicméně vynesení dětí bylo poměrně rychlé, protože se nacházely nedaleko vchodu do bytu,“ uvedl velitel zásahu Pavel Haas.