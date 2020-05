Moravskoslezští hasiči v pondělí odpoledne kolem půl čtvrté vyjížděli k požáru, který vypukl v jednom z tamních bytů v Havířově-Šumbarku. K požáru se sjelo pět jednotek hasičů. V bytě se nacházely tři děti. „Požár vznikl z doposud přesně nezjištěných příčin v bytové jednotce v 1. patře dvoupatrového domu. V době požáru se v předmětném bytě nacházely tři nezletilé osoby,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Video Ničivý požár v Havířově: Dvě děti zemřely v plamenech - obyvatelka Havířova

Podle informací hasičů však dvě děti požár nepřežily. „Požár nepřežily dvě děti, třetí dítě se podařilo zachránit kolemjdoucím mužem,“ uvedl v prohlášení mluvčí hasičů Petr Kůdela. Podle informací televize Polar měl být zachráncem soused, který měl vykopnout dveře a vrhnout se do zakouřeného bytu, aby dítě zachránil. „Viděl jsem, že tam hoří, přiběhl jsem k bytu, vykopl dveře a vynesl jsem jednu malou holčičku, dál do bytu už jsme se kvůli ohni nedostali,“ uvedl pro televizi Polar zachránce Karel. Podle informací televize požár nepřežili dva malí chlapci, kterým mělo být 3 a 5 let. Zachráněné holčičce mělo být devět let. Hustý dým se valil z oken činžáku: Hasiči vykopli dveře a z hořícího bytu vynesli babičku

"Stojím venku před železářstvím a slyším nějaké praskání. Otočím se a dým. Říkám lidem okolo: hoří! Volal asi jako první hasiče a za chvilku tady byli. V náručí, myslím, vynesli dvě malé děti,“ uvedla pro Blesk.cz svědkyně tragédie. Podle TV Nova si matka dětí byla v době neštěstí vyzvednout nový občanský průkaz.

Příčina požáru není jasná, vše je zatím v šetření. „Zásah hasičů byl v silně zakouřeném bytě 3+1 náročný, oheň dostali pod kontrolu za dvacet minut, dohašování jim zabralo více než hodinu,“ dodal mluvčí hasičů.

„Kromě havířovských policistů se na místo dostavili i karvinští kriminalisté, kteří v úzké spolupráci s vyšetřovatelem hasičů a s velitelem zásahu okamžitě prošetřovali a nadále intenzivně prověřují všechny možné důvody zahoření,“‎ dodal policejní mluvčí.

Video Tragický požár v Havířově nepřežily dvě děti: Třetí zachránil kolemjdoucí - Aktu.cz