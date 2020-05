Krajský soud v Hradci Králové začal v pondělí projednávat případ Miloslava D. (50), který loni v červenci zastřelil v restauraci v Rychnově nad Kněžnou svoji manželku Helenu (†47). Měli spolu tři děti. Padesátiletému muži hrozí až 18 let vězení. Muž se přiznal, činu litoval.

„Jsem si vědom, že se stala strašná tragédie, nikdy si to neodpustím. Děti ztratily svoji mámu milovanou. Byla mojí celoživotní láskou. Nechtěl jsem jí nikdy ublížit. Chtěl bych se všem, kterým jsem ublížil, omluvit,“ řekl obžalovaný Miloslav D.

Ve své obsáhlé výpovědi soudu také sdělil, že spolu žili 23 let, popsal manželské spory, které postupně narůstaly. Těžce nesl, že se s ním manželka chtěla rozvést.

Perverzní otec brutálně zavraždil synka (†6): Znásilňoval ho klackem a koupal v bělidle

„Tomu, co se stalo, předcházely asi dva roky života, kdy jsme prožívali starosti, problémy, ale i lásku, hádky, usmiřování, to přešlo ve vzájemnou ignoraci. Každý měl svoji hrdost, prostě jsme pod tím tlakem nebyli schopni logicky uvažovat," řekl soudu.

Případ se stal podle spisu loni 11. července mezi 19:45 a 20:00 v zadní části rychnovské restaurace U Zvonu. Střelbě předcházela hádka o způsob řešení dlouhodobých neshod, uvedla obžaloba. V odlehlé části podniku byla dvojice sama. V ostatních prostorách bylo přes deset hostů. Obžalovaný střelil ženu do hlavy pistolí, kterou měl v držení legálně. Policie na místo činu zavolal personál baru.

Při příjezdu policie byl obžalovaný muž stále na místě činu, při zatýkání nekladl odpor. Žena zemřela na následky zranění ještě v ten den v nemocnici. Některá média po činu uvedla s odkazem na prohlášení jeho dětí, že rodinu několik let terorizoval.

Chůva z pekla: Holčičku (8) na hotelu prodala pedofilnímu kamioňákovi!

„Padl jeden výstřel, zásah byl na horní části čela. Pachatel stál. Nemá žádnou psychickou poruchu. Z přípravného řízení vyplývá, že chtěl manželku donutit, aby se s ním nerozváděla," řekl státní zástupce Milan Vacek.

Obžalovaný muž dnes soudu řekl, že v restauraci chtěl spáchat demonstrativní sebevraždu. „To, že jsem si na setkání vzal zbraň, bylo to nejhorší rozhodnutí, co jsem kdy udělal. Chtěl jsem problém vyřešit tím, že se před ní zastřelím. Stalo se ale něco, co se stát nemělo," řekl soudu muž.

Podle svých slov si pistoli pořídil asi před deseti lety na ochranu majetku. Rychnovská radnice vypsala veřejnou sbírku na studium a životní potřeby dětí, jedno je nezletilé, dvě dospělé. Sešly se více než tři miliony korun. Hlavní líčení je naplánované i na další dny.