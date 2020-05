Mauricio Torres byl již dvakrát z vraždy a znásilnění usvědčen, ale vrchní soud rozsudky smetl ze stolu. Nyní půjde k soudu potřetí a otázkou je, zda bude souzen znovu, nebo mu bude potvrzen předchozí rozsudek. Děti z domu hrůzy: Naše máma nás nechala znásilňovat a byly jsme její otroci

Podle policie zemřel Maurice 30. března 2015 poté, co ho otec bil a sexuálně zneužíval klackem při kempování. Chlapcovi se po útoku zanítila rána, dostala se do ní infekce a on umíral v bolestech. Ještě před samotnou agónií zažil neuvěřitelná muka.

Kleštěmi synovi trhal zuby

Otec mu měl kleštěmi trhat zuby a nutil ho koupat se v bělidle. To vše si vysloužil za to, že snědl kus dortu bez dovolení. Nešlo ale asi bohužel o nic výjimečného. I další Toressovy děti – vlastní i nevlastní – tvrdí, že je bil a sexuálně zneužíval.

První rozsudek byl zvrhlému muži zrušen kvůli údajnému nedostatku důkazů. Podruhé byl zrušen kvůli polehčujícím okolnostem a rozhodlo se o dalším stání. Torrese totiž v soudní síni napadl jeho nevlastní syn Quinten Martin.

Matka si odpykává doživotí