Policie pátrá po dvaačtyřicetiletém muži z okresu Ústí nad Orlicí v souvislosti s násilným trestným činem, který se stal letos u Lanškrouna. Libor Souhrada může být nebezpečný, sdělila policie. Podle informací Blesku se však v noci do pátrací akce zapojil také vrtulník. Pohřešovaný muž se měl dopustit krutého zločinu na své matce

K brutálnímu zločinu mělo podle televize Nova dojít v obci Žichlínek u Lanškrouna. Policie podezřívá 42letého Libora Souhradu, že vztáhl ruku na svou matku (†76). Měl ji napadnout a připravit o život. Jak uvedla televize, byla vražednou zbraní sekera.

Když na místo dorazili kriminalisté, už v domě našli jenom ženino tělo. „Na místo byla přivolána posádka zdravotnické záchranné služby, ale lékař už mohl konstatovat pouze smrt,“ uvedl pro TV Nova mluvčí ZZS Aleš Malý.

Kriminalisté v noci sbírali důkazy na místě činu. Do vzduchu vzlétl vrtulník s termovizí, který po Souhradovi pátral a pokračoval v tom i během soboty. U domu také hlídkovala policie pro případ, že by se muž do svého bydliště vrátil

Podle místních lidí trpí muž duševní poruchou. Z některých reakcí vyplývá, že by se mohlo jednat o schizofrenii, a svou matku prý ohrozil již v minulosti. „To bylo víckrát, tady byli policajti, tak ho usměrňovali,“ uvedl jeden z místních obyvatel pro TV NOVA. Místní lidé z něj nyní mají strach. A policie po něm nadále pátrá.

„Apelujeme na lidi, aby se ho v žádném případě nesnažili sami zadržet, hledaný může být nebezpečný jak sobě, tak svému okolí,“ řekla dnes mluvčí policie Lenka Vilímková.

Hledaný muž má robustní, asi 190 centimetrů vysokou postavu, má hnědé rovné vlasy po ramena, česané na pěšinku. Na sobě měl vojenskou bundu s kapucí khaki barvy nebo červenou mikinu s kapucí, tmavé teplákové kalhoty a kotníkové boty. Působí zanedbaným dojmem, uvedla na webu policie.

„Pátrání po muži zatím pokračuje, kolegové jsou na místě a prohledávají okolí,“ sdělila Vilímková, k samotnému trestnému činu se však policie nevyjádřila. Podle informací Blesku měl muž v minulosti problémy s drogami a trávil mnoho času v hospodách.