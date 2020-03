Devatenáctiletý Patrik odešel na oslavu a po jejím skončení se po něm slehla zem! Rozjela se pátrácí akce, do které byl zapojen i vrtulník. Po několika dnech bohužel přisla smutná zpráva - Patrik byl nalezen mrtvý. Jeho přítelkyně sdílela na sociálních sítích emotivní vzkaz.

Mladík z Valašských Klobouků odešel v pátek na oslavu do obce Lipina, s kamarády pak popíjel v baru. O půlnoci s nimi byl ještě na autobusové zastávce, tam se zřejmě nepohodli a Patrik utekl pryč. Dramatické pátrání se smutným koncem: Patrika (†19) našli mrtvého

To bylo naposledy, kdy ho někdo viděl. Jako by se po něm slehla zem. „Nechal tam mobil, bundu. Venku byla zima,“ napsala Patrikova sestra na Facebooku. Rodina na sociální síti vyvěsila prosbu o pomoc při pátrání. Do toho se zapojila policie, vrtulník a dobrovolníci ze spolku Rescue SAR Morava a spousta kamarádů Patrika.

Po dramatickém pátrání v hustém lese ale přišla smutná zpráva. Policie oznámila, že byl Patrik nalezen bez známek života! Podle místních ho našli v poli nedaleko Lipiny. „Mladík byl nalezen, bohužel bez známek života, pár kilometrů od místa, kde byl viděn naposledy. Příčina úmrtí je předmětem dalšího šetření, nic nenasvědčuje tomu, že by se na smrti muže podílela nějaká další osoba," uvedla mluvčí policie Lenka Javorková.

Kluk s velkým srdcem

Tragická zpráva zarmoutila celou rodinu a hlavně Patrikovu přítelkyni Kačku. Ta na Facebooku sdílela emotivní vzkaz, připojila k němu i vzpomínkové video.

„Byl milovaný syn, vnuk, bratr, starostlivý strýc a hlavně úžasný přítel. Od doby, co jsem ho poznala, ve mně vzbudil velikou důvěru. Byl to kluk s velikým srdcem a rozdával všude kolem sebe tolik radosti, energie, lásku," napsala Kateřina. Podle ní byl Patrik v těžkých situacích pozitivní a vše řešil v klidu. „Tohle jsem na něm hodně obdivovala," dodala.

Pláč i úsměv

„Máme spolu spoustu vzpomínek.. dobrých i malinko těch špatných.. a nelituju ani jediného momentu s ním, protože právě v jeho přítomnosti byl můj život snazší. Prožili jsme toho strašně moc, že většinu chvil s tebou bych chtěla hned teď vrátit,“ doplnila Kačka.