Nocovala ve stanu na hřbitově a bojovala s drogovou závislostí. Život Paige Greenawayové se změnil až ve chvíli, kdy byla oslovena televizí BBC, aby promluvila o svém životě na ulici v dokumentu Love and Drugs on the Street (Láska a drogy na ulici). Po jeho natočení začala nový život. Ovšem ten netrval dlouho. Začátkem února ji našli oběšenou v jejím bytě! O tragicky zesnulé třiadvacetileté ženě se rozhodla promluvit její máma.

V roce 2017 se Paige Greenawayová objevila v dokumentu BBC Love and Drugs on the Street (Láska a drogy na ulici), v němž otevřeně promluvila o bezdomovectví a drogové závislosti. Právě účast v dokumentu jí pomohla dostat se z nejhoršího a myslet na lepší budoucnost.

Chtěla do armády

„Je mi jednadvacet. Mám celý život před sebou. Nechci už být víc součástí této komunity. Chci jít a poznat opravdový svět,“ řekla tehdy a skutečně změnila svůj život. Znovu navázala kontakt se svou rodinou, začala pracovat a chtěla se přihlásit do školy. Dokonce uvažovala podle informací britského deníku Daily Mirror, že se přidá k armádě!

Tragická smrt feťačky ze slavného dokumentu: Našli ji oběšenou!

Ovšem její štěstí trvalo pouhé tři roky. Paige byla nalezena začátkem února ve svém bytě ve městě Brighton oběšená. Třiadvacetiletá žena se dlouho neozývala svým kamarádům, kteří upozornili policii, která ji šla zkontrolovat. V bytě však již našli Paige bez známek života. Z její smrti jsou v šoku její blízcí. Její máma, která s ní mluvila naposledy čtrnáct dní před tragédií, pro zmiňovaný britský deník uvedla, že Paige byla pozitivní a těšila se na budoucnost. Dokonce spolu plánovaly podnikat.

Máma: Je to obrovský šok

„Je to obrovský šok pro nás všechny. Paige se opravdu sebrala a začala bojovat. Byla tak nadšená z toho, co ji čeká a co se dál stane, plánovala se nastěhovat zpátky domů. Ovšem stále sváděla nekonečnou bitvu se svými niternými démony. Nemůžeme uvěřit, že zemřela,“ řekla maminka Edell a zároveň zavzpomínala na bezesné noci, kdy hledala svou dceru na ulicích. Dokumentaristka Třeštíková o Katce: Je to s ní hodně špatný, prozradila

„Jezdila jsem dva roky po ulicích, spala na ulicích s Paige a prosila ji, aby přišla domů. Bylo to zhruba od jejích osmnácti let,“ zavzpomínala na těžké časy Edell, matka čtyř dětí. „Vždy dohlížejte na svou rodinu, dokonce i když to nechtějí. A nikoho nesuďte,“ dodala zoufalá Edell pro deník Birmingham Mail.

Kamarádka: Doufám, že našla klid

„Byla moje nejlepší kamarádka, pracovala tak tvrdě, aby se dostala pryč z ulice a byla lepší. Tolik špatných věcí, které se jí staly na ulici. Všechno, co chtěla, byl domov,“ uvedla její kamarádka Nicola Bradyová. „Tato dívka byla příliš mladá, aby nás opustila, ale doufám, že si našla klid,“ uvedl Jim Deans, který pomáhá lidem bez domova.

Paige byla v pubertě, když utekla ze svého domova a začala žít na ulici. Tehdy trpěla psychickými problémy a měla špatné vztahy se svou mámou. „Zhoršovalo se to a nakonec se to vymklo kontrole. Dala se dohromady se špatnými lidmi a nakonec skončila na ulici. Dva roky jsem projížděla ulicemi, spala na ulicích s Paige a prosila ji, aby šla domů,“ uvedla její máma Edell pro britský deník Daily Mirror.

Bezesné noci