Jako lékař by měl pomáhat ostatním a nikdy nikomu neublížit. Na Hippokratovu přísahu však zubař Alan Friz z Indiany zřejmě naprosto zapomněl. Se svou manželkou Aimee Frizovou totiž zavírali na noc mentálně postiženou dceru (14) do improvizované klece. I když se z jejich počínání dělá člověku špatně, zvrácený pár se vězení vyhnul.

Jak uvedl Daily Mail, uměle vytvořená klec byla sestavena z bývalého šatníku. Dívku do ní zavírali na noc. Pohybovat se po domě mohla jen ve dne, pokud byla Aimee doma. „Vypadalo to, že klec byla starým šatníkem. Vypadlo to, jako by do šatníku umístili mříže. Cela byla uzavřena dveřmi o velikosti 60 na 120 cm,“ vypověděl zástupce šerifa okresku Dubois Jesus Monarrez. Matka 15 dětí nutila potomky koukat, jak vaří štěňátka zaživa. Dceru (14) zbila, až potratila

„Dali jí hrnec, aby ho mohla použít jako toaletu. Cela byla velká 120 na 240 cm. Uvnitř byla matrace. Zavírali ji na noc a pouštěli ráno ven,“ dodal Monarrez. Dívenka uvedla ve výpovědi, že ji měl její otec osahávat také na prsou. „Pokaždé, když jí Alan objímal, sahal jí na prsa. Zmínila se, že Alan sahal od krku dolů až pod sukni a sahal jí na prsa. Kůže na kůže,“ upřesnil zástupce šerifa.

Děti manželům odebrali