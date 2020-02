Je tohle normální? Dvouletou dceru zahrabali do písku, aby mohli mít sex.

Argentinská policie zadržela rodiče dvouleté dívky, kteří dceru zahrabali v písku na pláži, aby mohli jít do vody, mít tam sex a dát si tam drogy.

K incidentu došlo v pondělí na pláži ve městě Santa Clara del Mar u Buenos Aires. Policisty na pláž zavolali jiní návštěvníci, kteří zaznamenali pár, jak se oddává sexu v moři. Strážci zákona na místě objevili i dvouleté dítě.

Holčičku rodiče zahrabali po krk do písku, aby mohli v klidu do moře, kde si užívali radovánek a drog. Policie dítěti pomohla ven, protože vykazovalo známky dehydratace. Do péče si holčičku převzali sociální pracovníci, v současné době je ve stabilizovaném stavu, nic vážného se jí nestalo.

Rodiče ovšem skončili na policii, kde u matky z Paraguaye našli sedativa, extázi a marihuanu. Po několika dnech je ale policie musela propustit. Úřady jim však holčičku odebrali z péče.

Na pláži byl s párem ještě třetí muž, ten však policii unikl.