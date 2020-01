Rodiče dívenky Amberly Nicole Floresové (13) z alabamského města Pelham prožili děsivé chvíle plné strachu, obav a nejistot. Jejich dcera totiž zmizela cestou do školy. Nastoupila do záhadného černého auta. Vypukl závod s časem.

Amberly Nicole Floresová zmizela v úterý poté, co z domova ve městě Pelham odešla na zastávku, kde měla nastoupit do školního autobusu. Dívka na ni však vůbec nedorazila. Namísto toho si přisedla do černého SUV značky Mercedes, které s ní odjelo neznámo kam. Auto však naštěstí zachytila kamera. Malá školačka zmizela neznámo kam: Policie po ní zoufale pátrá

„Je to velmi, velmi hodná dívka. To je poprvé, co odešla do školy a nevrátila se,“ řekl televizi WBMA po zmizení dcery otec Alfredo Flores. Matka školačky se poté, co zjistila, že je Amberly Nicole pohřešovaná, zhroutila a skončila v nemocnici. Tam ji vyslechli policisté.

S kým dívka byla, je nejasné