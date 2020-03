Pět let týral dvě dívky, nutil je i k sexu: Hrozí mu 12 let ve vězení!

Dvě nezletilé školačky zažívaly pět let ohromné peklo! Dvaadvacetiletý J. B. je bil páskem, škrtil, držel jim pistoli u hlavy a prováděl s nimi sexuální praktiky. Vše si navíc fotil a natáčel. Hrozí mu dvanáct let ve vězení.

Nekonečný teror a strach. To musely zažívat dvě, v té době nezletilé, dívky. Za vším má stát teprve dvaadvacetiletý J. B. z Českých Budějovic. Se školačkami měl mít sex, ke kterému je nutil násilím. Zubař a jeho žena zavírali postiženou dceru do klece: Bylo to pro její dobro! hájili se

„Obě jsem miloval. Do sexu jsem je nenutil, měly ho se mnou dobrovolně. Jen když jsem se opil, choval jsem se jako zvíře. Ale ony si taky užívaly. Lituju toho, ale sadista ani masochista nejsem, jak tvrdí psychiatrička. Pohled na krev mě neuspokojuje,“ cituje obžalovaného iDnes.cz.

Ze začátku ale mlčel, v přípravném řízení na policii odmítl vypovídat. Až u Krajského soudu v Českých Budějovicích se rozpovídal a celý otřesný případ podrobně, místy dokonce i chaoticky, popsal.

Vše se mělo dít mezi roky 2014 a 2019, kdy s dívkami chodil v rozmezí asi půl roku. Podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové s nimi obžalovaný J. B. konzumoval alkohol a vodil si je do bytu svých rodičů, kde bydlel. V některých případech na dívky čekal i před školou!

Vyhrožoval jim pistolí!

Když policisté prohledávali počítač a mobil obžalovaného, našli v něm desítky jím vyfocených erotických fotek a pornovideí. Dívky následně vypověděly, že je muž bil páskem, tahal je za vlasy, škrtil a dokonce i zraňoval nožem a nůžkami. Krkavčí matka nechala vyhladovět syna (16): Vážil jen necelých 12 kilogramů!

To ale nebylo všechno. Dívkám muž přiložil k hlavě plynovou pistoli, vyhrožoval jim, že je vyhodí z okna, nebo že je zabije či zveřejní nahé snímky. To vše by zřejmě udělal, kdyby se o schůzkách někomu zmínily.

Nikdy nepracoval

Důvod, proč byl na dívky zlý, obhajuje tím, že mu lhaly, navíc byl denně opilý. Násilí na dívkách nevylučuje, údajně si na něj ale nepamatuje.

„Lhaní nesnáším. Lhát se nemá. Říkal jsem jim, aby si vážily rodičů a rodiny. Já sám jsem byl do osmnácti let v diagnosťáku a pasťáku. Od třinácti piju alkohol, rodičům jsem kradl peníze, byli na mě krátký. V poslední době mi dávali čtyři sta korun denně,“ řekl obžalovaný. Podle iDnes muž nikdy nepracoval a nechával se živit rodiči. Matka dávala dceři (12) jen vodu z brambor, polonahou ji držela v bytě! Může za to srdce, řekla soudu

Trpí posttraumatickým syndromem

Znalci uvedli, že dívky trpí posttraumatickým syndromem, mají navíc problém se spánkem a špatně se jim navazují nové známosti. Jako odškodnění po muži, který je podle posudku deviant, požadují peníze.

Mladší dívka, které je patnáct let, požaduje 250 tisíc korun. Starší pak půl milionu korun plus úroky z prodlení. Jednání bylo soudem odročeno na konec března kvůli výslechu poškozených a svědků, mezi kterými jsou i rodiče dívek.