Vývar z brambor, kyselé okurky a cukr. To byla strava dívky (12) z Třince, o kterou se její máma nestarala. Holčičku podivínská matka naprosto izolovala od světa. Dítě nemělo takřka žádné oblečení a nechodilo do školy. Matka svou „péči“ svalovala u soudu na svou nemoc, pomalost a hlavně na manžela, který od rodiny odešel.

„Jedli jsme jen okurky, vývar z brambor a cukr. On nám manžel nedával peníze. Nakonec odešel. Věřila jsem dcerce, že je nemocná, proto jsem ji neposílala do školy. Nezvládla jsem ji, mám vrozenou chorobu srdce,“ hájila svou „výchovu“ u okresního soudu v Ostravě Daniela S. (34) z Třince.

délka: 03:31.40 Video (copy tho) Danielu S. (34) z Ostravy žalobce viní ze zanedbávání výchovy dcery. Nedávala ji jíst a dokonce ji ani neoblékala

Dívka ani nechodila do školy a zameškala na 300 hodin. Poté, co do bytu plného odpadků vstoupili policisté a hasiči, našli v něm zbídačenou matku a hladovou a polonahou dceru. „Nepřemýšlela jsem, že mohu mé dceři ublížit a též poškodit zdraví,“ tvrdila matka. Dítě okamžitě putovalo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nyní je v péči otce.

Veganští rodiče málem vyhladověli dcerku (1,5): Je to hon na čarodějnice, brání se

Litovala hlavně sebe

Daniela S. u soudu obšírně hovořila desítky minut o svém životě. Převážnou část své zmatené výpovědi se litovala, aniž jakkoliv hovořila o nezletilé dcerce. K tomu ji musela přimět až soudkyně. I potom však žena mluvila napůl z cesty.

„Jsem taková pomalejší. Takže jsem nevodila dceru do školy, protože bych ji nenašla, i když je kousíček od domu, kde bydlíme. Může za to manžel. Měl mi pomáhat, a ne nás opustit. To on za to může, že holka nechodila do školy,“ prohlásila matka.

„Byla jsem na tom zdravotně špatně. Spoléhala jsem na manžela, místo abych spolehla na sebe. Mám ale jen jedno dítě, neměla jsem s výchovou žádné velké zkušenosti. Já holce věřila, když si stěžovala, že má bolesti břicha a hlavy,“ popisovala soudu. Vzhledem ke stravě, jakou dítě dostávalo, se bolestem nedá divit. Dívka navíc byla zavřená neustále v bytě, nemohla ani ven na vzduch.

„To zdraví mi šlo tak z kopce, že jsem situaci neměla pod kontrolou,“ kála se matka. Matku viní žalobce z ohrožování výchovy dítěte, ale také z týrání svěřené osoby a hrozí jí až pět let vězení.