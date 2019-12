Už zase Vánoce v base: Pašeračka Tereza přitom už měla být doma!

Stejně jako loni se dozorci věznice Kot Lakhpat v pákistánském Láhauru pokusili vězňům slavícím Vánoce vytvořit tu pravou sváteční atmosféru. Na Terezu Hlůškovou ovšem jejich snaha velký dojem neudělala a místo slavení se uzavřela do sebe.

Vězeňkyně dostaly od vedení věznice napečené koláče a cukroví, jedna z dozorkyň dokonce Terezu překvapila milým dárečkem.

Přesto Tereze na Štědrý den rozhodně nebylo do skoku. Malovala si totiž, že Vánoce už stráví doma. Jenže to by ji musel očistit odvolací soud. Vzhledem k tomu, že ten její případ ještě ani nezačal projednávat, pašeračka si bude muset na tradiční české Vánoce ještě nějakou dobu počkat. Tereza je už zoufalá, její právní zástupce jí přitom v průběhu roku několikrát sliboval, že už bude brzy doma...

Svátky v pákistánské base si rodačka z Uherského Hradiště zjevně moc neužívá. Podle zdroje tamního novináře Aršáda Alího celý Štědrý den proplakala a s nikým se moc nebavila, i když se ji ostatní vězeňkyně snažily povzbudit.

Tereza prý vstala brzy ráno a zašla do místní kaple na modlitbu. Špatnou náladu jí příliš nezlepšily ani dárky a jídlo, které rozdávali bachaři. „Vězeňkyně dostaly od ředitele věznice koláče a cukroví. Jedna dozorkyně dala Tereze teplé oblečení,“ popsal Blesku Aršád ze serveru Dunya News. Pašeračka se podle něj o jídlo podělila s malým dítětem jedné ze zavřených žen.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu loni 10. ledna na letišti. V jejím kufru našli téměř devět kilogramů heroinu, za které Tereza zatím nepravomocně vyfasovala bezmála devět let vězení. Proti rozsudku se mladá Češka odvolala.