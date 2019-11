Zpět

na

Zatímco ostatní si přejí pod vánoční stromeček dovolenou, elektroniku, domácího mazlíčka nebo obálku s tučnou sumou, ona si přeje jediné – propuštění z vězení. České pašeračce Tereze Hlůškové (23) svitla naděje, že by mohla být na Vánoce opravdu konečně doma. Co by ji mohlo zachránit?