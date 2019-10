Tereza byla loni 10. ledna zadržena na letišti v Láhauru celníky, kteří v jejím kufru našli heroin. „Bylo to téměř devět kilogramů heroinu, všechno spálili,“ uvedl pákistánský novinář Alí Aršád.

Mladá Češka měla v úmyslu letět z Pákistánu do Spojených arabských emirátů a posléze do Irska. Nakonec však skončila v pákistánském vězení, kde čekala přes rok na rozsudek. Nakonec jí soud vyměřil osm let a osm měsíců za mřížemi. S rozhodnutím soudu se však Češka nehodlala jen tak smířit a podala odvolání. Tereza tvrdí, že je nevinná, a chce, aby soud rozsudek anuloval.

Terezin právník má nůž na krku: Když prohraje, přijde o živobytí!

Odvolací soud byl nejprve naplánován na září tohoto roku, ovšem nakonec byl termín posunut na říjen. „Když advokát Tereze oznámil, že si bude muset na začátek odvolacího soudu počkat až do října, rozplakala se. Vězeňkyně, se kterou sdílí celu, se ji snažila utěšit, ale bylo to zbytečné. Tereza byla frustrovaná a ten den si ani nedala večeři,“ popsal Aršad.

Rozhodnutí o dalším odročení soudního jednání pro ni bylo opět zdrcující ranou. Ještě v neděli věřila, že se konečne rozhodne v její prospěch a bude se moct vrátit domů. V čase, kdy probíhá v kostelech nedělní mše, vykonala i ona modlitbu. „Tereza uspořádala zvláštní modlitbu, která se konala v neděli, a pozvala křesťanské ženy, aby se s ní pomodlily za její propuštění. O modlitbu v její prospěch požádala i své muslimské spoluvězeňkyně,“ uvedl Aršád. Ani to jí však nebylo nic platné.