Poté, co do čekárny traumatologie v nemocnici v Ostravě vtrhl s ilegálně drženou zbraní vrah Ctirad Vitásek a začal střílet do lidí, stoupl si otec a zaměstnanec Vězeňské služby Petr L. před svou třináctiletou dceru Lucii a chránil ji vlastním tělem. Sám zemřel. „Pro nás je tímto velkým hrdinou a jsem přesvědčen, že nejenom pro nás jako bezpečnostní sbor, ale pro celou naši zemi,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.

Předčasně se narodil, ve 3 letech osiřel, předčasně zemřel: Loučil se s námi 4 dny, řekla manželka oběti šíleného střelce Vitáska na pohřbu

V čekárně smrti však nebyl jediným zaměstnancem Vězeňské služby. Seděl tam také Petr Š.a bývalý zaměstnanec Vězeňské služby Robert P. „Odešel asi před deseti lety,“ dodal Dohnal.

Nezávislý odborový svaz PČR vyhlásil veřejnou sbírku pro rodiny všech zaměstnanců Vězeňské služby. Ve sbírce, která byla zahájena toto pondělí, se již podle informací TN.cz podařilo vybrat půl milionu korun! Lidé mohou posílat peníze až do patnáctého února.

Rozhodli přispět dokonce i vězni ze tří českých věznic. „Již několik odsouzených z věznic v Bělušicích, Oráčově a Pardubicích přispělo na konto veřejné sbírky na podporu rodin našich tragicky zemřelých kolegů,“ uvedla Vězeňská služba ČR na svém účtu na sociální síti Facebook. „Je to situace, se kterou jsme se ještě nesetkali. Je tedy vidět, že i mezi odsouzenými jsou lidé, kteří uvažují tímto směrem,“ uvedla mluvčí vězeňské služby Petra Kurečová pro TN.cz. „Já jsem to prezentoval mistrovi, mistr to pak řekl dál a ta odpověď byla jasná: Na to se nás vůbec nemusíte ptát, jasně, že dáme každej nějakou částku,“ uvedl trestanec Kamil Durin. Černý den bezpečnostních složek: Vrah Vitásek (†42) zastřelil i manželku poručíka Celní správy

„Na otázky, co člověka vede k tomu, aby přispěl rodinám postižených při neštěstí v Ostravské klinice, je prostá odpověď. Rád bych se alespoň tímto způsobem přidal k těm všem lidem, kteří to cítí jako já a minimálně z morálního hlediska vyjádřit touto malou částkou soustrast a obdiv nad hrdinským činem, kdy se otec postavil za svou dceru a tím zaplatil cenu nejvyšší, svým životem. Více k tomu není co dodat, takto bych učinil i na svobodě a ještě jednou upřímnou soustrast všem pozůstalým obětí,“ citovala Vězeňská služba na Facebooku odsouzeného R. B.

„Důvodem, který mě vedl k zaslání peněz pozůstalým tragédie ve FN Ostrava je samotný čin a to, že jsem jednu oběť znal osobně a je mi moc líto rodinných příslušníků,“ vysvětlil svou pohnutku přispět do veřejné sbírky Vězeňské službě odsouzený M.P.