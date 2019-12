To snad už ani nemůže být náhoda... Ze sedmi obětí střelce Ctirada Vitáska měly hned čtyři nějakou spojitost s bezpečnostními složkami. V čekárně zahynuli dva aktivní a jeden bývalý zaměstnanec Vězeňské služby.

Ušetřena nezůstala ani Celní správa, jak se ukázalo, Vitásek zabil i manželku jednoho z jejích pracovníků. „Ostravská tragédie nebere konce… Kromě dvou aktivních příslušníků Vězeňské služby ČR a jednoho bývalého zasáhla tato smutná událost i rodinu našeho kolegy z Celní správy ČR,“ uvedl předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler na facebookové stránce organizace.

„Poručík Josef D. se už nedočkal návratu své manželky z FN v Ostravě a jeho synové navždy přišli o maminku,“ napsal Drexler s tím, že vzhledem k blížícím se Vánocům doufá ve štědrost lidí. „Pro rodiny našich kolegů a kamarádů to budou svátky nejtěžší. Pomozme a přispějme, prosím,“ uzavřel předseda.

Sbírka probíhá v rámci dlouhodobé aktivity Spolku celníků, kteří vybírají peníze pro potřebné na účtu číslo 2000282879/2010.

Smrt ve špitále našla i oblíbená pracovnice z transfuzní stanice, se kterou se v úterý v poledne přišla na pietní místo u nemocnice rozloučit spolupracovnice Blanka. „Kolegyně, která se mnou pracovala na transfuzní stanici skoro 40 let, tady zahynula. Je to tragédie, protože to byla vynikající laborantka, vynikající kolegyně a kamarádka, nemůžu se z toho vzpamatovat," popsala Blanka.

