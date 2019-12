Je to již týden od tragické střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě. V úterý 10. prosince vstoupil do čekárny traumatologie Ctirad Vitásek s nelegálně drženou zbraní v ruce a začal střílet do lidí. Na místě zemřelo pět lidí. Šestá oběť zemřela při operaci a sedmá o několik dní později. Počet obětí mohl být daleko vyšší, kdyby vrah nebyl vyrušen, když si měnil zásobník. Tehdy zřejmě utekl z nemocnice. Po střelci se rozmohlo policejní pátrání. Vitásek nakonec spáchal sebevraždu v autě několik kilometrů od nemocnice, a to poté, co uviděl policejní vrtulník.

Mezi zesnulými je i Robert P., bývalý příslušník vězeňské služby. „Odešel asi před deseti lety,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal. Robert, kterému bylo šestačtyřicet let, miloval podle MF Dnes motosporty. Rodina se s tragicky zesnulým Robertem rozloučí v sobotu, jen pouhé tři dny před Vánoci. Poslední rozloučení proběhne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí hodinu před polednem. „Jednou z obětí, kterou zasáhla nešťastná tragédie dne 10. 12. 2019 ve FN Ostrava, byl náš soused, se kterým se rozloučíme tuto sobotu 21. 12. 2019 v 11:00 ve Staré Vsi. Odpočívej v pokoji,“ napsala jeho sousedka Lucie na sociální síť Facebook.

Robert P. nebyl jedinou obětí, která pracovala pro vězeňskou službu. V nemocnici čekal na lékařské ošetření i Petr L. se svou třináctiletou dcerou Lucií. Podle svědectví Petr chránil svou dcerku vlastním tělem! Nezávislý odborový svaz PČR vyhlásil v pondělí veřejnou sbírku pro rodiny obětí dvou zaměstnanců vězeňské služby. Útočník, který si vsugeroval, že je smrtelně nemocný a nikdo mu nechce pomoci, neušetřil ani osmadvacetiletou ženu, která čekala na traumatologii na invalidním vozíku.