Co stálo za výbuchem plynu a následném požáru dvanáctipatrového paneláku v Prešově? Policie obvinila tři živnostníky, odborníci to ale vidí jinak! V domě byly provedeny úpravy a rekonstrukce, se kterými hasiči nesouhlasili.

Prešovská tragédie se zapsala do slovenských dějin. Ve dvanáctipatrovém panelovém domě došlo na začátku prosince k masivnímu výbuchu. Dům se uvnitř rozpadl, hasiči pak neměli dostatek možností, jak zachraňovat uvězněné. Maminka (†70) zmizela při výbuchu v Prešově: Dcera Ingrid popsala „efekt krematoria“!

Dům zachvátil obrovský požár. Tragédie si tak vyžádala sedm životů, osmou obyvatelku se doposud nepodařilo v troskách paneláku najít. Kde ale došlo k chybě, která vedla k tak obrovskému neštěstí?

Hasičský ředitel se pro pluska.sk chvíli po výbuchu vyjádřil, že v domě někdo provedl změny, které hasiči neschválili. Mělo se jednat o úpravu větrací šachty, k tomu ale nikdo nedal povolení.

Při záchranných a hasících pracech hasiči zjistili, že šachta, která vede od spodních prostorů až po střechu je tvořena ze třech stran betonem a z jedné jsou dveře. Hasiči z Prešova terčem kritiky: Proč jste po výbuchu nezachránili dědu z 11. patra?

„Žádost o stavební úpravu byla, aby na každém podlaží byla vytvořena podlaha a aby se z této větrací šachty udělala skladovací plocha pro byty na daném patře. Tato úprava byla navzdory našemu zápornému stanovisku zrealizována," uvedl mluvčí prešovských hasičů Peter Kovalík. K úpravám mají i své důkazy.

Fatální chyba?

Pluska.sk se zeptala mluvčího hasičů, zda tato rekonstrukce může stát za příčinou výbuchu. „Přesně tuto otázku jsem čekal. Toto musí určit specialisté svou expertní činností, zda to mohlo nebo nemohlo, respektive, zda to ovlivnilo šíření plynu a následný výbuch,“ odpověděl.

Mluvčí uvedl, že kdyby s větrací šachtou nebylo manipulováno tak by při pohledu z přízemí bylo vidět až na střechu. Z bytu byl vidět ale jenom strop, který tvořil podlahu dalšího poschodí. Žena blízká masovému vrahu z Ostravy (†42) promluvila: Řekl, že se Vánoc nedožije!

Policie na základě vyšetřování obvinila tři živnostníky, kteří do země vyvrtávali prostory na podzemní rozvod elektřiny. „Tvrdili, že provrtali plyn, přestože měli plány od plynaře, že potrubí je vedeno v hloubce 110 cm a oni šli ještě o půl metru hlouběji. Jenže dosud není důkaz, že opravdu natrefili na plyn. Vycházeli z toho, že v té části, před činžovní dům právě tam, kde je kotelna, bylo cítit plyn. Jenže ten tam už lidé cítili tři dny předtím," uvedla jedna z příbuzných obviněných.

Odborníci brání obviněné

Lidé z řad odborníků se ale za obviněné postavili s tím, že zdánliví viníci pouze pomáhali. Odborníci se ozvali i starostovi Kojšova Antonovi Baniarovi. Odtud dva obvinění pochází. „Nesedí jim to obvinění, mají obavu, že se to budou snažit na ty chlapce svalit. Napsal mi například i bezpečnostní inženýr,“ uvedl.

