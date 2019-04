Oheň zachvátil podkroví rodinného domu na předměstí Horažďovic. „K požáru vyjela jedna profesionální a čtyři dobrovolné jednotky. Hasiči z objektu vynesli tři desetikilogramové propan-butanové lahve a jednu dvoukilogramovou. K hašení byly nasazeny tři vodní proudy,“ popsal zásah mluvčí hasičů Petr Poncar.

V domě měla být údajně varna drog, ohni předcházela exploze. „Tlaková vlna úplně vystřelila okna, jako výbuch to hlásil i soused. Střecha je pryč, celý dům je totálně zničený, je dokonce i vyboulená zeď po výbuchu,“ popsal situaci starosta Horažďovic Michael Forman.

Dům byl pronajatý

Zničený dům patřil městu, to ho pronajímalo. „Měla ho pronajatý paní se synem. Řešili jsme tam nějaké problémy se psy, ale že by tam byly nějaké problémy s drogami, o tom nevím. To bychom určitě zakročili,“ dodal starosta.

Policisté odvezli muže (57) z domu do nemocnice, měli obavu, že se nadýchal kouře. Příčiny výbuchu a požáru zjišťovali na místě přivolaní odborníci. Mezi tím se muž přiznal, že „vařil perník“.

„K požáru rodinného domu došlo vlivem exploze zatím přesně nezjištěných chemických látek. Podezřelý se doznal k výrobě pervitinu,“ potvrdila policejní mluvčí Dana Ladmanová. Celková škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun.

