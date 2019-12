Vydával se za doktora, ale nebyl nic jiného než prachsprostý podvodník. U soudu s falešným lékařem Ivanem B. vypovídalo osm svědků. Mezi nimi byl i syn jedné z poškozených Miroslav Barinka. Jeho máma se do domova důchodců Iris v Heydukově ulici v Bratislavě dostala na začátku roku 2018 a žila tam až do osudné razie.

„Když ji do zařízení přijali, byla čiperná důchodkyně. Jasně, občas něco zapomněla, ale stále si zvládala vařit a dělat práce okolo domu,“ říká Barinka webu Pluska.sk. Z toho, co v zařízení dělali jeho mamince, má dosud noční můry.

„Moji maminku přivazovali k posteli. Dělali to proto, aby s ní neměli starosti," řekl webu Pluska.sk se slzami v očích. Přístup ke dveřím jí zablokovali stolem, aby nemohla opustit pokoj. Když to nepomáhalo, kopali ji do nohou.

„Mně tvrdili, že často padá a udělala si to sama. Ale lékaři v nemocnici mi řekli, že sama si takové zranění způsobit nemohla,“ kroutí hlavou. Pak ale v zařízení přišla tvrdší opatření. Pravděpodobně do seniorky i kopali.

„Pravidelně ji dopovali silnými léky. Ty z ní udělaly ležáka," povzdychl si syn. Miroslav také s těžkým srdcem vzpomíná na hygienu a stravu, kterou jeho matka dostávala.

„K mojí mamince jsem chodil každý den. A při každé mé návštěvě jsem cítil nepříjemný zápach moči. Mnohokrát nedali mamince snídani a k obědu dostala jen jogurt. Jídlo jsem jí musel nosit z domu, jinak by tam umřela hlady,“ pokračuje syn.