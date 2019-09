Těhotná žena (24) odešla za lepším do Skotska: Prodali ji Nepálci za 286 tisíc!

Čtyřiadvacetiletá žena původem ze slovenského Trebišova v roce 2014 odešla do skotského Glasgow s vidinou lepší budoucnosti. Byla ve čtvrtém měsíci těhotenství a doufala, že svému dítěti zařídí lepší život. Poté, co dorazila do Skotska, ji však čekalo peklo. Byla prodána muži jménem Nel, který pocházel z Nepálu a koupil ji za 10 tisíc liber (286 tisíc).

„Mluvili jen o penězích a pak mě nechali jemu,“ řekla žena podle BBC u soudu v Glasgow s tím, že poté, co čtveřice, která ji prodala, obdržela od muže peníze, nechali Slovenku jemu a odešli. „Nel mě vzal do Primarku, abych si koupila oblečení a poté mě vzal do jeho domu,“ uvedla žena. „Chtěl, abych zůstala s ním. Chtěl, abych s ním spala, protože když mě koupil, myslel si, že budu jeho žena. Řekla jsem mu, že chci od něj pryč a on řekl, že za mě zaplatil,“ dodala s tím, že měla strach. Bála se, že pokud by šla na policii, stalo by se něco její rodině.

U Nela podle výpovědi zůstala měsíc, kde ji držel pod zámkem. „Nel se ke mně nechoval moc hezky. Neustále chtěl, abych s ním spala. Byla jsem těhotná. Bála jsem se a byla jsem nešťastná,“ řekla Slovenka. Jednoho dne se jí podařilo utéci a vyhledala ženu jménem Janka, která jí zařídila cestu do Skotska. U ní se však pomoci nedočkala. Žena ji nutila, aby vydělávala jako prostitutka na ulici. Podařilo se jí však najít u Janky své doklady a utéci. Jana a dva další Slováci se ze svého zpovídají před soudem a čelí obvinění z obchodu s lidmi a nucení k prostituci.