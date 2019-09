Vladislava (23) utýrala synka (1†) a dceru (2) mučila hlady 11 dní: U soudu se smála a tleskala!

Před soudem v ukrajinské Kyjevě stanula krkavčí matka Vladislava Trochymčuková. Případ třiadvacetileté mámy šokoval celý svět. Vladislava v roce 2016 nechala doma své dvě malé děti Danilla a Annu. Sama se odešla bavit za svým přítelem Antonem Podčapkovem. Zábava však netrvala jeden večer, nýbrž neuvěřitelných jedenáct dní!

Roční chlapeček a dvouletá holčička byli odkázáni sami na sebe, a navíc byli zamčení v dětském pokoji. Žalobce před soudem vylíčil hrůzné detaily toho, co se v bytě odehrávalo! Zoufalé děti musely jíst své vlastní exkrementy, olupovaly i tapetu a okusovaly také omítku. Strážci zákona na zdi našli otisky dětských zoubků.

Jídlo bylo v lednici, ovšem děti se k ní ze zamčeného pokoje neměly šanci dostat. Malá Anna přežila jen díky tomu, že pila vodu z vázy. Děti trhaly linoleum ve snaze dostat se z místnosti pryč. Danill osmého dne zemřel. Malá Anna pak strávila další tři dny s tělem svého malého brášky.

„Jakmile jsem mohla, šla jsem za dětmi s jídlem a hračkami. Anna ležela v posteli, spala. Vzbudila jsem ji, dala jsem jí sýr a banán. Sevřela jsem ji v náručí. A poté se všechno změnilo v hrozný sen. Nerozumím tomu, co se stalo. Vždy jsem chtěla pro své děti to nejlepší. Snila jsem, že budou studovat, že budou žít jiný život než já. Lepší. Že budou mít všechno,“ řekla Vladislava podle britského deníku The Sun policii poté, co byla zadržena.

Vladislava podle svědků chtěla, aby děti vypadaly nemocné. Pak by mohla jejich fotografie publikovat na sociálních sítích a prosit lidi o peníze. „Zdá se, že chtěla, aby děti vypadaly nezdravě, bledě a vyhuble, tak je zamkla v bytě bez vody a jídla,“ stálo podle ruským médií v soudních záznamech. „Nemohu popsat, co jsem tam viděl. Je to čistá Osvětim. Mučící pokoj pro děti,“ řekl Michajl Gorovoj, majitel bytu. Také popsal své pocity, když svůj byt navštívil.

„V bytě, kde malé děti trávily ty hrozné dny, byly stále známky jejich utrpení a jejich pokusů přežít. Tapeta byla roztrhaná na malé kousky, exkrementy byly v jejich nočnících a na stěnách,“ popsal výjevy hrůzy Michajl.

Mnozí čekali exemplární trest, výrok soudu ale šokoval. Podle informací Daily Star by krkavčí matka měla být na svobodě během tří let! Když Vladislava verdikt slyšela, smála se a tleskala. Prokurátor se však hodlá proti rozsudku odvolat a očekává doživotní trest. Na rozhodnutí odvolacího soudu navíc závisí osud dalšího dítěte. Zatímco týraná dcera Anna byla matce odebrána, může po propuštění vychovávat dceru Sofii, kterou má žena s Podčapkovem.