Jiříka (†16) srazil někdo autem! Jeho sestra zveřejnila emotivní vzkaz

Obrovský šok musel utrpět náhodný kolemjdoucí na začátku října. Mezi obcemi Sobíňov a Ždírcem nad Doubravou na silnici II/345 našel ve dvě hodiny ráno šestnáctiletého chlapce bez známek života. Poskytl chlapci první pomoc, ta už ale nemohla nic změnit. Lékař u chlapce konstatoval smrt. Danuši (†59) ubodal a svlékl do naha: Policisté muže obvinila z vraždy!

Informace, že na úmrtí chlapce měla mít podíl údajná intoxikace drogami a nízké teploty, se nepotvrdily. Chlapce tak s největší pravděpodobností srazilo auto. Řidič chlapci nepomohl a zbaběle ujel.

„V současné době je hlavní prověřovanou verzí kriminalistů, že mladíka srazilo dosud nezjištěné motorové vozidlo,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Kriminalisté, kteří případ vyšetřují, začali okamžitě vyhodnocovat kamerové záběry. Pátrali po řidiči Renaultu Scénic, jehož svědectví je pro policii zásadní. Šok! Chlapec (†16) nezmrzl ani se nepředávkoval! Někdo ho srazil autem a ujel! Policie hledá svědky i viníka!

Zemřel náš Jiřík…

„Zítra v ranních hodinách to budou 2 měsíce, kdy nám tragicky zemřel náš Jiřík,“ psala v úterý na svém profilu sestra sraženého chlapce Kristýna. Jiříka srazil zatím neznámý řidič v sobotu 12. října. „Nikdy nezapomenu na to ráno, kdy mi mamka volala a řekla mi, co se stalo,“ píše dál sestra.

Policie v současné době pátrá po černém voze BMW. „Po důkladném vyhodnocení dalších kamerových záběrů bylo ve Ždírci nad Doubravu zachyceno na kruhovém objezdu dosud blíže neustanovené osobní motorové vozidlo. Jedná se pravděpodobně o tmavší auto značky BMW v provedení sedan,“ uvedla pro Denik.cz Čírtková. Těžké dny psychologů po masové vraždě v nemocnici v Ostravě: Zasažených lidí budou tisíce!

„Zažívat a oznamovat smrt svého syna je asi tou největší bolestí v životě. V těchto dnech, týdnech a měsících si víc než kdy jindy uvědomuji, jak moc silné ženě jsem se narodila,“ popisuje Kristýna dál svou situaci.

Svého bráchu měla moc ráda, a proto se snaží vypátrat svědky události. „Opět zkouším sílu FB. Prosím o sdílení, zejména na Vysočině a okolí. Moc děkuji všem,“ zakončila svůj text.