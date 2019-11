Petra F. (†35) zemřela v pátek brzy ráno po srážce s motorkou na pražském Smíchově. Záchranářka a psovodka, která pomáhala zachraňovat životy, přebíhala přes silnici mimo přechod, bohužel do ní ale najel motorkář. Přátelé o ní na sociálních sítích píší jako o obdivuhodné ženě, která si šla za svým cílem.

Každý den chodila se svými dvěma psy Charliem a Carem na procházku do parčíku u Vltavy nedaleko Hořejšího nábřeží. Tam už ale osudný den nestihla dojít. Krátce po šesté hodině došlo k tragické nehodě, při níž vyhasl život energické ženy a pejska Charlieho.

Když Petra F. (†35) přecházela přes silnici, srazil ji motorkář, který se jí na silnici nestihl vyhnout. Celá věc je daleko tragičtější. Doma na ní čeká partner a dvě děti. Po Petře smutní nejen rodina, ale i kolegové a přátelé. Všichni na ni v dobrém vzpomínají.

Byl to živel!

Petra F. působila jako psovod u dobrovolných hasičů ve Zvoli nedaleko Prahy. Od kolegů tam dostala přezdívku „Fujinka“ po své milované fence. „Za mě mohu říci, že to byl naprostý živel, člověk plný energie a elánu, kterého měla na rozdávání. Bylo obdivuhodné, jak si dokázala jít za svými cíli a plnit si své sny. Co všechno obětovala a udělala pro druhé,“ píše o ní jedna z kolegyň.

„Když se vyslovilo slovo ‚Fujinka', lidé se chytali za hlavy a čekali další nějakou pohromu. Byla jako lavina, jako velká voda, jako zemětřesení. Mezi lidmi měla spoustu přátel, ale stejně tak i lidí, kteří její počínání nechápali. I já jsem kolikrát nadávala, kolikrát ztrácela trpělivost," píše dál. Všichni se shodují v jednom – lepšího psovoda mezi sebou mít nemohli. „Měla jsem ji ráda. Obdivovala jsem ji," dodává.

Dokázala nemožné

„Nikdy nezapomenu, když jsme plánovali soustředění v jednom z největších sutinových trenažérů v Rakousku v Tritolwerku s maďarskou skupinou záchranářů, které se značně zkomplikovalo nehodou jedné z našich účastnic. Neměli jsme najednou jak dostat Fujinku na místo, stejně jako jednoho z našich figurantů,“ vypráví kolegyně Petry. „Ona to ale nevzdala a nakonec dorazila do Rakouska právě i s figurantem.“

Podle kolegů ze Zvole dokázala zvládnout věci, které byly pro ostatní nemožné. Svou houževnatostí, odhodláním a neztrácející nadějí dotáhla věci do konce. „A taková byla Fujinka. Nikdy nic nevzdávala. Šla tvrdě do boje proti komukoliv, kdo se jí postavil do cesty,“ vzpomíná na svou kamarádku.