Otec? Spíš tyran! Marek (30) ze slovenského Hronce údajně brutálně napadl svého syna Martínka (4), zkopal ho a skákal po něm. Chlapec utrpěl vážná poranění včetně krvácení do mozku a v umělém spánku nyní bojuje o život. I když má Marek další tři děti, vždy prý týral jen Martínka. Nyní vyplulo na povrch proč.

Více lidí potvrdilo, že Martínek byl šťastný, když žil u své babičky Jany v Černém Balogu. Za rodiči nechtěl. Když se k nim měl vrátit, plakal a naříkal. „Martínek chtěl zůstat u babičky, domů se vrátit nechtěl. Když byl u babičky v Černém Balogu a volala mu máma, tak ani nechtěl jít k telefonu, a už vůbec ne se tam vrátit,“ napsala slovenskému webu Pluska.sk čtenářka Aja.

Plakal, že nechce k rodičům

Další čtenář Erik dosvědčil, že Martínek vždy plakal, když se měl vrátit k rodičům. Známá Michaela takto Marka neznala. „Marek byl můj kamarád, vysloveně agresivního jsem ho nikdy nezažila. Nečekala bych z jeho strany, že by byl takového otřesného činu schopný,“ poznamenala. Aja pak vznesla do tragického případu trochu světla a objasnila, proč byl Martínek terčem tyranie. Zavražděná Viola (†34) se před smrtí loučila s přáteli: Prosila o odpuštění!

„Takto se choval jen k nejmladšímu, první tři děti netýral. To proto, že si myslel, že není jeho,“ vysvětlila. Babička Jana řekla, že netušila, že za chlapcovými modřinami stojí týrání. „Když měl nějaké modřiny, vždy se vymluvili na to, že jen někde spadl,“ tvrdí. Chlapec u ní bydlel půl roku poté, co na Marka padlo poprvé podezření, že svého syna bije. Martínek byl v tu dobu šťastný.

U babičky byl šťastný

„Maťko byl u mě šťastný, nechtěl odejít, a když jsme ho vezli zpět, v autě strašně vyváděl,“ prohlásila Jana s tím, že nemá slov k tomu, že její dcera týrání syna dovolila. Dítě vrátila do péče rodičů na základně rozhodnutí Okresního soudu Brezno. „Proti tomuto rozhodnutí nikdo nepodal odvolání, a proto se stalo v červenci právoplatné,“ vysvětlila mluvčí Krajského soudu v Banské Bystrici Nina Uhrovičová. Násilníka (†57) zavřeli za vyhrožování manželce (†54): Když ho pustili, ubodal ji

„Prokurátor sám navrhl vrátit nezletilého do péče rodičů,“ upřesnila mluvčí. Případem se nyní zabývá i Generální prokuratura. Marek skončil za mřížemi vazební věznice, Martínkova máma Monika se skrývá s jeho třemi sourozenci ve Valaské. Jak uvedla TV Markíza, kontroly sociálky v minulosti nic nezjistily, protože rodiče měli týraného chlapce vždy schovat.

Martínka před sociálkou schovávali