Vážné podezření padlo na ukrajinského gynekologa Vjačeslava Tripolka. Jedna z jeho pacientek totiž na serveru s pornografií našla video, které ji zachycovalo při návštěvě Tripolkovy ordinace!

Svlečenou ženu snímala skrytá kamera umístěná na takovém místě, že bylo pacientce vidět „až do krku“. Dotyčná nahlásila věc na policii. Jak ukázalo vyšetřování, kamera tímto způsobem natočila i mnoho dalších žen.

Tripolkovi nyní hrozí až sedm let vězení. Gynekolog se nicméně hájí, že on za nic nemůže a kameru mu do ordinace umístil jeho kolega-rival. Tripolko od propuknutí skandálu neordinuje.

Ředitele nemocnice, v níž obviněný gynekolog pracoval, zpráva o skryté kameře šokovala. „Nejdřív jsem si myslel, že je to jen něčí zlomyslný žert. Jako občan i jako lékař jsem otřesený,“ sdělil médiím Oleg Lukjančuk.