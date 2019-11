Pobodaného Škrovánka našel v jeho bytě kolega, který o něj dostal strach poté, co se nedostavil do práce. Ihned zalarmoval pomoc a záchranáři zraněného prokurátora transportovali do nemocnice, kde by měl nadále zůstávat ve stabilizovaném stavu. Brutální znásilnění a vražda Violy (†34): Vrah si s tím dal hodně práce, šokuje kriminalista

"Pacient je hospitalizován v naší nemocnici, avšak nebudeme poskytovat informace o jeho současném zdravotním stavu, jelikož nemáme jeho souhlas," informovala Sylvia Galajda, mluvčí nemocnice v Popradu.

Slovenská média původně informovali o možném pokusu o vraždu, později se ale ukázalo, že vše bylo nejspíš jinak. "Orgány činné v trestném řízení pracují s verzí, která cizí zavinění nepotvrzuje. Žádné další informace v současnosti s ohledem na neveřejné stádium přípravného řízení nebudeme poskytovat," řekla Jana Tökölyová, mluvčí speciální prokuratury.