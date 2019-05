Ženu okrádala nejlepší kamarádka! Odhalila ji skrytá kamera

Samantha se s Tanyou Sellarsovou seznámila v roce 2012. „Sháněla jsem hlídání pro tehdy dvouletého syna Ewana. Ona se zrovna přestěhovala do naší ulice, vídaly jsme se a staly se z nás dobré kamarádky. Sem tam jsem se starala o kočky, chodily jsme na procházky s dětmi,“ líčí s tím, že roli chůvy nakonec svěřila právě jí.

60 tisíc, 21 měsíců

Pár let vše klapalo, Samantha se s Tanyou víc a víc sbližovala, a dokonce jí dala klíče od domu. Jenže poté jí z peněženky začaly mizet bankovky. „Byla jsem přesvědčená, že mi je krade někdo v práci. Řekla jsem to Tanye a ona mi poradila, ať dám v práci výpověď. Že ona by prý nemohla dělat s někým, kdo je potenciální zloděj,“ tvrdí s tím, že nakonec, pro klid duše, nainstalovala do obýváku bezpečnostní kameru.

Kamarádka neprojevila lítost

„Když jsem na záběrech viděla, jak se mi hrabe ve věcech, a dokonce bere peníze z peněženky mého syna, udělalo se mi fyzicky zle,“ popisuje s tím, že vše nahlásila policii. Soud už proběhl, »kamarádka«, která Samanthu obrala úhrnem v přepočtu o 60 tisíc korun, vyfasovala 21 měsíců podmíněně. „Nejhorší je, že ani neprojevila lítost. Chci všechny varovat: Dejte si pozor, ať si nehřejete na prsou hada,“ vzkazuje zhrzená dáma.