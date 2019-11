Kenton Knight zlobil poněkud víc, než je u jeho vrstevníků běžné. Dokonce natolik, že z jeho řádění začali mít slušní občané Swindonu ve Velké Británii hrůzu. Dostal tedy podmínku, že vybraná veřejná prostranství a obchody může navštěvovat pouze s doprovodem, musí mezi 9:00 a 15:00 chodit do školy a nesmí se stýkat s blíže nejmenovanou sedmnáctiletou osobou. Dodržovat soudní příkaz se mu však dařilo pouhých šest týdnů.

Matce ztraceného Honzíka Nejedlého konečně ukázali spis: Co našla, ji rozčílilo!

Poté, co ho nachytali se poflakovat za školou, byl znova předvolán před soud a tentokrát se s ním podráždění soudci nemazali. Nařídili mu 2 měsíce nepodmíněně v místním nápravním zařízení pro děti a mladistvé. Jeho matka se se slzami v očích za svého syna přimlouvala: „To ale bude pryč na Vánoce. Vždyť je to jen malý kluk!“ Po zavražděné Vendule P. (†28) zůstal syn Olda (10): Kamarádi se mu sbírají na lepší Vánoce

Při soudním přelíčení bylo řečeno, že by si mladý delikvent podle všeho užíval slávy, kdyby se jeho případ vynesl na veřejnost. Předseda komise Michael New se ale rozhodl, že Knightovo jméno zveřejní, aby zachoval bezpečí obyvatel města. „Kenton se vzdal práva na anonymitu tím, že opakovaně porušoval zákon a škodil lidem kolem sebe,“ nechal se slyšet. „Místní lidé by měli vědět, co nejen dnes provedl. Knight úplně ignoroval všechny příkazy a letos byl už několikrát u soudu pro mladistvé.“