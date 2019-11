Partnerku a její dceru napadl paralyzérem: Z domu ho vyhnala policie, on se ale vrátil. (Ilustrační foto)

Kriminalisté v Pelhřimově stíhají muže, který týral svoji manželku a její dvě dcery. I přes to, že měl s ženou a dětmi soudem zakázaný kontakt, v říjnu vtrhl do jejího bytu a napadl je paralyzérem. Dvě z nich pak navíc ohrožoval injekční stříkačkou. K týrání podle policie docházelo i v minulosti.

Pelhřimovští kriminalisté vyšetřují případ domácího násilí. Čtyřicetiletý muž je obviněn z psychického týrání, nadávání a zastrašování násilím, ke kterému údajně docházelo v době, kdy bydlel se svou partnerkou. Všemu navíc musely přihlížet dvě dcery, kterým muž také nadával. Vražda maminky Venduly (†28) v České Lípě: David se přiznal! Prozradil i motiv krvavého útoku

Při jednom z mnoha incidentů žena neunesla tlak a zavolala v nouzi na policii. „Policisté muže z domu vykázali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí a ohrožování výchovy dítěte. Dále okresní soud rozhodl o nařízení předběžného opatření a uložil muži povinnost nevstupovat do tohoto obydlí a zdržet se kontaktu s ženou a jejími dcerami po dobu šesti měsíců,“ uvedla policistka Stanislava Miláčková.

Na základně výsledků z prošetřování zahájil s mužem policejní komisař začátkem září trestní stíhání a následně byl obviněn z uvedených trestných činů. Zákaz, který mu soud uložil, obviněný ale ignoroval a v říjnu ho porušil. Nahého zbitého chlapce (16) našli na ulici ve Vysočanech! Dva mladíci ho v bytě vydírali

A právě v říjnu jeho násilnické jednání vyvrcholilo napadením ženy a jedné z dívek. „Ve večerních hodinách vyčkal, až žena přijede ze zaměstnání domů, a v momentě, kdy otevřela dveře, vtrhl dovnitř a na ženu zaútočil elektrickým paralyzérem a injekční stříkačkou. Ženu opakovaně zasáhl paralyzérem, přičemž se mu vysmekla. Následně muž stejným způsobem napadl i mladou dívku,“ uvádí policistka. Napadené ženě se povedlo přivolat pomoc, muž ale z místa utekl neznámo kam.

Ženě i dceři policisté zavolali záchrannou službu, která je musela převézt do nemocnice. Během toho už probíhalo rozsáhlé pátrání po agresorovi. K zadržení nakonec došlo druhý den ráno. Do té doby byla ženám zajištěna bezpečnost. „Zadrženého muže policisté umístili do policejní cely a ještě tentýž den policejní komisař rozšířil jeho trestní stíhání o další dva trestné činy,“ dodává Miláčková. Neskutečná krutost: Na kost vyhublého psa pohodili před branami útulku!

Muž byl následně obviněn z trestných činů týrání osoby, ohrožování výchovy dítěte, maření výkonu úředního rozhodnutí, vykázání a porušování domovní svobody spáchané se zbraní! Soud následně na základě požadavku policejního komisaře vzal obviněného do vazby.

„Obviněný muž byl již v minulosti několikrát soudně trestaný, a to za různorodou trestnou činnost. V pěti případech z devíti mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. Z toho posledního se vrátil v březnu roku 2018. Případ pelhřimovští kriminalisté nadále vyšetřují,“ zakončuje Miláčková. Muži za uvedenou trestnou činnost hrozí až pětileté vězení.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo

v Centru krizové intervence 284 016 666.

Služby jsou poskytovány nonstop.