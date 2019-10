Mája H. si na množící se nenávistné komentáře k jejímu šokujícímu vyjádření postěžovala ve facebookovém přípěvku. Lidé prý dívku, která si myslí, že za tragickou smrtí jejích malých sestřiček stojí matka, obviňují ze lží a podjatosti vůči otčímovi. „Mám toho dost!“ varovala. Celé její vyjádření si přečte v neupraveném znění na konci článku.

Dívka strhla melu okolo tragické nehody u Liberce poté, co na Facebook napsala, že zemřelou je její matka Marie H. (†44) a dvě sestry Lucie (†4) a Anička (†6). Zároveň uvedla, že matka chtěla spáchat sebevraždu a zabít i své dvě dcerušky, čímž měla v minulosti hned několikrát vyhrožovat. Vyjádření Máji čtěte zde!

S ní souhlasí i její otčím a otec zemřelých dětí, který se s Marií soudil o jejich péči a úřady před chováním své bývalé partnerky v dopisu varoval už v létě. Jeho dopis si můžete pročíst zde.

Celý zapeklitý případ má ale i druhou stranu, na níž se staví partner zemřelé Marie. Ten už dříve uvedl, že jeho láska sebevraždu nespáchala, protože společně plánovali budoucnost. „Chtěli jsme kupovat holčičkám postýlky,“ uvedl například. Stejný názor má pak i otec ženy a dědeček tragicky zesnulých dívenek. Jeho vyjádření o dceři i vnučce, která matku viní ze sebevraždy, čtete zde!

Světlo do případu by měla vnést až policie, která tragickou nehodu z pátku 25. října šetří. Zabývá se prý několika variantami, mezi kterými je i ta, že by matka mohla skutečně spáchat takzvanou rozšířenou sebevraždu, když svým vozem narazila do popelářského auta. Ve hře je ale i možnost, že jednoduše nedávala pozor na cestu před sebou a nedopatřením vjela do protisměru. Vyjádření policie zde!

Vyjádření Máji H.:

Mám toho dost!

Chci Vám všem říct, že mě opravdu hodně bolí všechny ty nenávistné komentáře od Vás, kteří vůbec, ale vůbec nevíte, jaká byla máma, jaké bylo moje dětství a dospívání s ní, jak se chovala doma, jak probíhal spor o děti atd. Jsem pro Vás ta špatná jen proto, že jsem se postavila úřadům? Nebo že jsem řekla, že SI MYSLÍM, že za smrt mých milovaných sester může máma?

Ráda bych Vám sdělila několik faktů, o kterých se v komentářích dohadujete, abyste už tyto konspirace nemuseli dál řešit:

Je mi 21 let, jsem dospělá a ne žádný puberťák.

Nejsem otčímovi nijak zavázaná. V práci byl POUZE můj kolega, nespravoval mou výplatu ani mi nedělal nadřízeného. Nyní dělám na úplně jiném oddělení, kam jsem nastoupila SVÉPOMOCÍ a s otčímem tedy už NEPRACUJI.

Do SVP (střediska výchovné péče) jsme chodili kvůli asistovanému styku s holčičkami, jelikož nám máma ZABRAŇOVALA je vidět kdekoliv jinde. Tohle byla jediná možnost, jak je po několika MĚSÍCÍCH vidět. Nechodili jsme tam nikdy dřív a za jiným účelem!

Video bylo natočeno za účelem varování před neschopností sociálních úřadů, aby se podobná tragédie nemusela nikdy stát nikomu jinému. A co řešíte vy? Pomluvy, můj makeup, můj ,,nedostatečný" smutek. Úplně irelevantní věci. Bylo by Vám milejší, kdybych se před kamerou zhroutila? Ne, to byste zase říkali, že dělám scény.

OSPOD NECHTĚL výpovědi ani mě, ani sestry, byť jsme s mámou a otčímem několik let sdíleli domácnost a mohli jsme jim říct, jak to probíhalo. Absolutně nebrali v potaz, že v domácnosti byl někdo další, než rodiče a jejich dvě děti.

U otčíma mám většinu věcí z bytu z odstěhování, trávím tam ale max 2-3 dny v týdnu, většinu času jsem u přítele. ANO, MÁM PŘÍTELE. Za to, že mám u otčíma věci platím peníze. Nejsem tam na dobré slovo, za žádné díky! ,,Nastěhovala" jsem se tam z pracovních a finančních důvodů před 8 měsíci.

Opakuji: MÁM PŘÍTELE. Už 2 roky, proboha.

Uráží mě, že si troufáte tvrdit, že mám s otčímem poměr. Jak se opovažujete? Když už se o celou záležitost chcete zajímat, čtěte všechny ty články a komentáře a nejen ty, které se Vám hodí.

Moje mladší sestra nebude veřejně mluvit, protože si to nepřeju ani já, ani ona. Stačí, že ubližujete mě, nemusíte ubližovat i jí.

Máma roky chodila k psychologům (nejspíš i k psychiatrům), brala antidepresiva.

Snažili jsme se mámě pomoct, chtěli jsme chodit na rodinnou terapii, cokoliv, aby se dala psychicky do pořádku a mohli jsme v rámci možností fungovat, jako rodina. ODMÍTALA. Tedy problém s její psychikou jsme se snažili dlouhodobě řešit. Neúspěšně.

Aleš Krištof - osoba, jenž napsala ten nesmyslný hanlivý komentář je manžel mojí tety. BÝVALÝ PŘÍTEL MOJÍ MÁMY. Opustil moji mámu ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebovala a začal chodit s mojí tetou. Zvláštní, nemyslíte? Prarodiče ho ze začátku kvůli tomu nenáviděli, máma ho nenáviděla a nebavila se s tetou několik let. Až po nějaké době obnovili strohý kontakt mezi sebou. Udělejte si o něm obrázek samy.

NIKOHO JSEM NEOBVINILA. Pouze jsem řekla, co si myslím. Jak to cítím. Nevznesla jsem žádné obvinění. Opakuji to pořád dokola.

Máma se obrátila proti mě a sestře. Bylo jí úplně jedno, že přijde o své dvě děti, jen aby mohla vzít ty malé a přes ně ublížit jejich otci. Ublížit mu bylo přednější, než blaho jejich vlastních dětí - blaho moje, sestry, Aničky a Lucinky.

V neposlední řadě bych Vás všechny chtěla požádat, abyste nerýpali do věci, do kterých nemusíte.

Řešte to, že celých 11 měsíců jsme komunikovali s OSPODy, SVP a řešili s nimi všechny situace a rizika. A že přesto, že byli varováni, nijak radikálně nezasáhli, nýbrž se obhajovali tím, že: ,,nejsou kolizní opatrovník, nemají tohle v kompetenci, nebudou tohle s námi řešit, nechtějí, abychom je informovali o tom a tamtom atd."

Opravdu mě moc mrzí, že místo faktického problému se zase řeší hovadiny kolem. A to z toho děláte Vy.

Už kvůli těm malým holčičkám, které nemuseli umřít - Nechte toho. Prosím.

Prosím Vás, nechte toho.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo

v Centru krizové intervence 284 016 666.

Služby jsou poskytovány nonstop.