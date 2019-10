Zvířata vyráží pro potravu asi hodinu před východem slunce. Na změnu času nereagují, takže v těchto dnech je to okolo šesté hodiny ranní. Což je také doba, kdy lidé nejčastěji sedají do aut a míří do práce.

Rizikové jsou hlavně průjezdy lesem, na mnoha místech se ale také ještě objevuje nesklizená úroda. „Například pokud vjíždíme někam, kde je vysoká kukuřice, tam určitě ubrat rychlost. Navíc jsou přemnožení kanci, samotnému se mi minulý týden stalo, že jeden z kukuřice v noci vyběhl,“ popisuje dopravní expert Robert Vacek. Tam, kde je povolená devadesátka by nyní řidiči měli jezdit pro jistotu sedmdesátkou.

Ročně řeší pojišťovny tisíce pojistných událostí. Peníze, které za srážky se zvěří vyplatí, se každoročně zvedají. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s divočákem. „Obecně platí, že tma přeje srážkám se zvěří, ještě více se to ukazuje se změnou času. Nejkritičtější bývají dvě hodiny před půlnocí a dvě hodiny po ní. Kritické jsou také brzké ranní hodiny,“ prozradil pro Blesk Zprávy Honza Marek, mluvčí pojišťovny Generali.

Srny vbíhají do silnice, i když vidí světla

„Raději rovnou počítejte s tím, že to zvíře do cesty vběhne. I když budou srny stát třeba pět metrů od silnice, tak když uvidí světla, mohou se jich leknout a velmi často dostanou nápad silnici přeběhnout třeba zpátky tam, kde to znají. Nelze čekat, že poběží pryč od silnice, je dobré je po očku sledovat,“ upozornil Vacek.

Podle doporučení dopravního experta by měli řidiči zpomalit klidně až na 30 kilometrů v hodině. „Když srazíte srnu, tak je to jako by vám při jízdě někdo hodil padesátikilový pytel cementu do předního skla. To znamená, že skončí u vás na klíně. Zdevastuje auto a pomlátí i vás,“ vysvětlil. Srážka s prasetem je srovnatelná s nárazem do menšího stromu.

Náraz může být fatální i pro zdánlivě odolné auto. Ve většině případů je možné zaplatit škody z pojistky, pojišťovny totiž nabízejí už i připojištění střetu se zvěří k povinnému ručení. Jeden z nedávných příkladů popsal mluvčí pojišťovny Generali Honza Marek: „BMW X6 srazilo divoké prase. Podepsalo se to na předním nárazníku, krytu prahu a zadních dveřích. Celkově bylo za opravdu hrazeno 246 864 korun.“

Dopravní expert: Někdy je lepší zvíře čelně srazit

Za každých okolností, vždy když se na silnici objeví zvíře, je nutné pořádně brzdit. „Ne panicky zavřít oči a držet se volantu, ale opravdu se snažit řídit. A hlavně opravdu brutálně dupnout na brzdu. Kašlete na to, že se vám přesype kufr nebo, že si někdo vylije kafe,“ radí Vacek.

Pokud už se nedá auto ubrzdit, je zásadní schopnost řidiče reagovat pohotově. Musí vyhodnotit i další rizika a podle toho se zachovat. „Okolo může být betonový mostek nebo strom, a v takovém případě opravdu není dobré strhávat volant. Radši to zvíře srazím, než si zruším auto a nás všechny nárazem do betonové propusti. V zatáčce se nájezdem do protisměru sice vyhnu praseti, ale smete mě náklaďák. Mířit pryč mohu tam, kde na to mám bezpečný prostor a tu chvíli tam na rozmyšlenou řidič má,“ říká.

Pro nahlášení nehody pojišťovně je nutné nehodu zdokumentovat. „Čím více fotek, tím lépe. A to nejen pokud jde o auto samotné, ale také celou situaci,“ radí Marek. Sražené zvíře nesmíte naložit a odvézt. „Zvíře nepatří vám, ale příslušnému mysliveckému spolku,“ dodává Vacek.