Celé Česko sleduje příběh tragické nehody u Liberce. Střet s popelářským vozem nepřežila Marie H. (†44) a její dvě dcery Lucie (†4) a Anička (†6). Vyšetřování bude podle policie trvat několik měsíců. Vztahy dvou rodin jsou doslova na bodu mrazu, jedna mluví o sebevraždě, druhá o náhlém zkratu. Otec zemřelé Marie (†44) vyvrátil to, co říkala nejstarší dcera zemřelé!

Páteční tragická nehoda na Liberecku nedaleko obce Mníšek zasáhla celé Česko. Všichni čekají na výsledky vyšetřování. Následky nehody byly mimořádně tragické. Zemřela zde řidička Marie H. a její dvě dcerky Lucinka a Anička. Rodinu to dostalo do kolen. Smutní po nich přátelé, ale i sousedé. Masaryka skutečně zavraždili? Kvůli nově objevené nahrávce žalobce otevírá případ

Jedna rodina hází vinu na Marii H. a OSPOD. Druhá rodina to ale vyvrací! Otec řidičky promluvil o všem, co se za celou dobu událo, i o tom, jak si Mája H. vše vymyslela. Je tohle už přehnané? Zaslouží si to Marie a její dcery?

„Já tomu vůbec nevěřím. Plánovala si celý život, ještě ve středu plánovala, jak v neděli budeme s jejím přítelem grilovat. Ona ty děti tak strašně milovala, že nevím, jak se to vůbec stalo,“ říká otec Marie pro FTV Prima. Mája H. ve svém prohlášení ale píše o tom, že nehoda nebyla náhoda. Myslí si, že byla účelná.

„Úplně jsme žasli, jak ta nejstarší Marie vystoupí v televizi a mluví o mámě. Ona ještě není pohřbená a o mámě mluvila jak o housce na krámě. Žádný stud, jenom špinila,“ říká dál. Dodává, že Mája s mámou tři roky nebydlela. Zoufalý otec děvčátek (†4 a †6), která zemřela u Liberce: Zveřejnil varovný dopis o matce

„Veškeré státní orgány včetně kriminální policie byly několikrát upozorněny mnou, sestrou a otčímem, i jinými členy rodiny, že máma není zcela psychicky v pořádku a je schopna dětem vážně ublížit,“ říká Mája H., to ale otec zemřelé vyvrací. „Že byla dcera psychicky labilní, jak tvrdila nejstarší vnučka? To vůbec není pravda. Byla u soudní znalkyně, která psychickou nemoc vyloučila, akorát napsala, že má velký citový vztah k dětem,“ uvádí dědeček.

Mája H. ve svém videu odsuzuje práci OSPOD, SPV a kriminální policie. Nadržovali podle ní matce. Nebrali zřetel na to, že by matka mohla dětem ublížit! „Ona pomluví OSPOD, policii... Sem jezdila policie, sem jezdil ten OSPOD. S holkama malýma chodila na středisko výchovné péče. Aby něco nezanedbávala, protože když soudkyně udělala střídavou péči, tak ty holky vždycky přišly, neposlouchaly nás, do mámy tady kopaly,“ říká otec. Střídavá péče se podle něj neosvědčila. Smrt kvůli drogám? V domě v Olomouci našli zavražděného muže (†33) a ženu (†30)!

Mája H. říká, že matka své děti psychicky týrala a manipulovala jimi. Potvrzují to podle ní i psychologické a psychiatrické posudky. „Psycholožka zjistila, že jsou manipulovatelné a že jsou týrané. Soud dal předběžné opatření, kterým je svěřil do péče matky,“ říká otec Marie H. (†44).

