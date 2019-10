Případ českého kněze, který se v Polsku chytil do „pasti na pedofily“, budou řešit ta nejvyšší místa. Kauzou se totiž bude zřejmě zabývat sám papež. Skandál vypukl na konci října, kdy aktivista Zbigniew Stonoga na své internetové stránce zveřejnil materiály, které podle něj usvědčují kněze Marcela Puváka z plánování pohlavního styku s mladíkem, kterého podle aktivisty Puvák považoval za nezletilého a handicapovaného. Záměr mít sex s mužem Puvák potvrdil, obvinění z pedofilie ale odmítá.

Katolickou církví v Česku hýbe nebývalý sexuální skandál, v němž hraje hlavní roli dětmarovický farář Marcel Puvák. Kněz se chytil do pasti polského aktivisty Zbigniewa Stonogy, který se snaží odhalovat praktiky pedofilů v Polsku.

Stonoga Puváka natočil polosvlečeného na hotelovém pokoji, když se podle všeho chystal k sexu s handicapovaným mužem. Tím byl však Stonogův 18letý figurant, který postižení pouze předstíral.

Smrt matky a dvou dcer (†6 a †4) při nehodě u Liberce: Soud svěřil holčičky otci!

„Chtěl jsem zhřešit sexem s mužem. Velmi toho lituji a na svou kněžskou čest slibuji, že už to nikdy neudělám. Prosím Pána Boha za odpuštění a prosím zpovědníka, aby mi dal přiměřené pokání,“ zpytuje Puvák svědomí na závěru Stonogova videa.

Obvinění z pedofilie kněz odmítá. „Vše uvedené mimo má citovaná slova jsou lži, pro které ani nikdo v PL důkazy nemá, poněvadž žádné ani zkrátka nejsou. Byl jsem chycen do pasti. Celý způsob jejich jednání byl pod hrubým nátlakem a zastrašováním, v rozporu s postupy, jak mají jednat orgány činné v podobných jednáních," sdělil dětmarovický farář televizi Polar. Slzy táty a pes Doky! Nejdojemnější chvíle na Hradě: Padlý psovod Tomáš Procházka (†42) dostal Medaili za hrdinství!

Omluvou a projevenou lítostí ale kauza rozhodně neskončila. Případem se v neděli 27. října začala zabývat i ostravsko-opavská diecéze, kterou o problému informoval sám Puvák. „Je si vědom, že jednal v rozporu se svými kněžskými závazky, omlouvá se za pohoršení, které svým jednáním způsobil, a sám rezignoval na všechny své funkce,“ informovala diecéze v pondělí. Biskup knězovu rezignaci přijal a postavil ho mimo službu.

Jeho rozhodnutí podpořil i kardinál Dominik Duka. „Kardinál Duka plně podporuje kroky ostravsko-opavského biskupa, který postavil kněze Marcela Puváka s okamžitou platností mimo službu až do konečného vyšetření záležitosti,“ sdělil Lidovým novinám mediální poradce Arcibiskupství pražského Romuald Štěpán Rob. Cimický o tragédii u Liberce: Nedalo se tomu zabránit!

Řešení kauzy se zřejmě nezastaví ani u kardinála Duky, a dostane se dokonce až do Vatikánu, kde se věcí bude zabývat sám papež František. „Případ bude také předán do Vatikánu do rukou papeže Františka, který pravděpodobně dotyčného propustí z duchovenské služby. Nicméně nechceme předbíhat,“ vysvětlil Lidovým novinám Rob. Případem se zabývá i polská policie.