Sexuální skandál řeší Českobudějovické biskupství. To postavilo mimo službu faráře z vikariátu Sušice – Nepomuk na Klatovsku. Měl údajně obtěžovat nezletilé. Biskup zakročil poté, co prý jedna z údajných obětí napsala dopis přímo papeži Františkovi. Incident se ale měl podle Deníku odehrát již před šestadvaceti lety.

Českobudějovické biskupství potvrdilo, že farář nesmí vykonávat svou činnost, ale nespecifikovalo, proč jej mimo službu postavilo. Podle serveru HlídacíPes je důvodem podezření ze sexuálního zneužívání nezletilých.

„Vyšetřování kněze nevede policie, jde o interní záležitost církve,“ řekl mluvčí českobudějovické diecéze Miroslav Bína.

Roky starý případ?

Pro Deník promluvil o případu i blízký přítel odvolaného kněze, kterému sám farář popsal, o co se jedná. „Vysvětloval mi to tak, že před více než dvaceti lety tam, kde sloužil, se mu na faru nakvartýrovala paní, která měla pět dětí. Z kraje to prý fungovalo, ale pak měla nesmyslné požadavky, že to nemohl ani jako člověk ani jako farář akceptovat, tak ji vyhodil. Ještě před farou vyřvávala, že ho zlikviduje, což se nyní stalo,“ uvedl. Vše se mělo odehrát na Vysočině v roce 1993.

Kněz se připravuje na obhajobu

Biskupství postavilo faráře mimo službu v půlce ledna. „Je to kvůli probíhajícímu řízení, do jehož ukončení nebudou poskytovány žádné bližší informace,“ dodal Bína. Podle něj nikdo nepodal na faráře trestní oznámení.

Biskup měl ale faráře takzvaně suspendovat až poté, co se jedna z obětí dopisem obrátila přímo na papeže Františka. Biskupství to ale nepotvrdilo.

„Faráře odvolal diecézní biskup na základě aktuálně obdržených podnětů, kdy uvážil, že je pro to důvod. Nemám ale informaci, že by někdo psal papeži,“ uvedl mluvčí českobudějovického biskupství Miroslav Bíma. Vyloučil též, že by se mělo jednat o zneužívání dětí.

Církevní proces může trvat měsíce. Farář má nyní takzvanou ochrannou suspenzi, kdy se připravuje na svou obhajobu. Bína uvedl, že v případě neviny se kněz opět může vrátit ke své práci.

„Do vyšetření záležitosti nemůžeme hovořit o trestu. Jde o předběžné opatření. Spočívá v tom, že faráři bylo pozastaveno kněžské působení v souladu se zněním kodexu Kanonického práva,“ zakončil mluvčí.

