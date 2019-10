Účtenková loterie v Česku začala před dvěma lety. Za tu dobu se podle informací Ministerstva financí do soutěže zapojil skoro milion lidí. Za měsíc je do slosování přihlášeno průměrně 16 milionů dokladů. Některá čísla u nejaktivnějších hráčů Účtenkovky jsou ale přinejmenším podezřelá.

Podle informací serveru iROZHLAS.cz existují i hráči, kteří do systému nahrají tisíce účtenek měsíčně. V srpnu jeden hráč například zaregistroval přes 11 tisíc účtenek, což je víc než 350 denně. „Vzhledem k tomu, že účtenkovka je rodinná soutěž, na jeden hrací účet může soutěžit i více lidí, například celá rodina,“ sdělil iROZHLASU mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Kdyby se tedy do sběru 11 tisíc účtenek zapojilo deset příbuzných, na každého by vycházelo zhruba 35 denně, což by bylo samo o sobě velmi náročné. Pravidla soutěže ale neumožňují do systému zaregistrovat víc účtenek z jednoho obchodu během jednoho dne. Každý člen naší modelové rodiny by tak musel každý den v měsíci obejít víc než 35 obchodů za den.

Dalším možným problémem soutěže, na který iROZHLAS.cz upozornil, je nestanovená minimální hodnota přihlášené účtenky. Do systému jsou tak zařazeny i doklady, na kterých stojí minimální možná částka 0,01 koruny. Existenci haléřových účtenek mluvčí ministerstva Rozhlasu potvrdil.

Podle něj takové položky tvoří zhruba několik setin promile všech zaregistrovaných dokladů. V případě, že některý z hráčů podvádí, může ministerstvo podle pravidel zrušit jeho účet. K tomu ale úředníci podle Rozhlasu zatím ani jednou nepřistoupili.

„Lidé zjistili, že nezáleží na hodnotě účtenky. V podstatě si můžete založit obchod a vytvářet tisíce účtenek,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz programátor Marek Sušický, který sbírá data o elektronické evidenci tržeb. Pro tu je Účtenkovka pomocným nástrojem. Pomáhá totiž Ministerstvu financí kontrolovat, jestli obchodníci doklady zasílají příslušným orgánům.

Účtenková loterie, neboli Účtenkovka, v České republice funguje už dva roky. Soutěž má motivovat zákazníky, aby do systému registrovali účtenky, které obdrželi od prodejců. Registrované doklady se každý měsíc losují, hráči mohou vyhrát až milion korun.