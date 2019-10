Krvavý incident, který se odehrál loni 7. srpna, míří po roce vyšetřování k soudu. Serveru iDnes.cz to potvrdil šéf státního zastupitelství Ondřej Langr. Kvůli těžkému ublížení na zdraví ve stádiu pokusu je obžalováno celkem šest lidí – dva muži a jedna žena. Žena je mimo jiné obžalována z výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci.

„Muži pak ještě z výtržnictví a dva z nich i z nebezpečného vyhrožování, a to vůči některým z osob, které přišly na pomoc poškozenému," uvedl pro iDnes.cz Langr.

Matka chránila své dítě

Celý incident nebezpečně vygradoval poté, co napadená žena napomenula dítě obžalované. To mělo podle spisu topit svého vrstevníka. To se ale nelíbilo obžalované matce, která proti napadené rázně zasáhla.

Bazének plný krve

„Matka romského dítěte přiskočila a kromě sprostých a samozřejmě rasistických nadávek začala opravdu hodně brutálně bít matku topeného dítěte. Rány střídalo brutální tahání za vlasy. Během toho zmatku jeden obyčejný mladý muž vběhl do bazénu a snažil se napadené ženě pomoci,“ popisoval tehdy zmatečnou situaci očitý svědek Petr S.

Do bazénu pak podle něj naběhli dvě romské ženy a dalších šest mužů. „Napadené ženě se v tu chvíli podařilo z bazénu utéct a všech těchto minimálně 7 lidí začalo brutálně bít kluka, který se ženě snažil pomoci," dodává svědek.

Útok měl být tak brutální, že se bazének zbarvil krví do ruda. „Běžím tam, křičím ,nechte ho' a snažím se ho vytáhnout zpod nich," doplňuje svědek. Bití podle něho skončilo až v okamžiku, kdy napadenému muži přispěchal na pomoc plavčík a několik dalších mužů.

Ochránce zmlácený do krve

Duchapřítomný ochránce skončil po brutálním útoku v nemocnici se středně těžkým zraněním. Že zranění byla vážná, ukazuje i rozhovor pro FTV Prima. „Mám prokopnutá žebra, na pravé ucho neslyším, oko mě pobolívá, mám sešitou pusu zevnitř. Bolí mě hlava a občas mám i mdloby,“ uvedl tehdy napadený.

Video David se zastal napadené ženy na koupališti. Pak ho zbilo několik mužů - FTV Prima

I přesto je ale těžké ublížení vyšetřováno jako ve stádiu pokusu. Újma na zdraví nedosahovala takové intenzity, aby mohlo být kvalifikováno jinak. Všichni obžalovaní jsou vyšetřováni na svobodě. Jeden z obžalovaných ve vězení už pobývá, ale za jinou trestnou činnost.

