Prázdniny končí, sezona koupališť ještě ne: Loučení ale brněnské "koupáky" připravily

Sdílej: Prázdniny pomalu končí, ale to neznamená, že se už v Brně nikde nevykoupete. Jak se plovárny budou loučit s létem, budou poslední srpnový víkend pořádat nějaké hudební či sportovní akce? Bude vstupné na závěr prázdnin zdarma? Kde si ještě v Brně v září zaplaveme? Máme pro vás tipy.

1. Na Riviéře se s létem rozloučí Zábavná akce Rozloučení s prázdninami na koupališti Riviéra druhým rokem ukončuje letní provoz koupaliště. „Akce probíhá po celý víkend na Riviéře, tedy 31. srpna a 1. září. Bavit se budou malí i velcí. Vystoupí taneční skupina Magic Free Group, kouzelník Ondřej Sládek, tanečník Honza Onder, zpěvák Martin Harich, kapela So Fine, Michal Nesvadba a další,“ vypočítává mluvčí STAREZ – SPORT Michaela Radimská. Na Riviéře se po sezóně ještě koná akce Chillibraní a otevřeny budou beachvolejbalové kurty. Beach volejbalová sezóna bude pokračovat až do 30. září. Areál je otevřen do 20 hodin, základní vstupné je 200 korun, děti do pěti let jsou zdarma. O víkendu je vstup na koupaliště zdarma pro všechny.

2. Kraví hora funguje celý rok Na koupališti Kraví hora, které se nachází na stejnojmenném kopci a nabízí krásný výhled na město z výšky, plavání s posledním srpnovým dnem nekončí. „Venkovní bazén bude v provozu zhruba do 15. září, a to od deváté hodiny ranní do 19. hodiny, záležet bude na počasí,“ říká vedoucí provozní koupaliště Roman Vojáček. V rámci plaveckého areálu na Kraví hoře se také nachází krytá hala, která není omezena sezónou, funguje po celý rok. V hale jsou dva bazény, plavecký o velikosti 25 m a dětský, který je o polovinu menší, dále vířivku a saunu. Cena vstupu na hodinu do kryté haly činí pro dospělého 80 korun, pro dítě 50 korun. Do venkovního bazénu si můžete koupit vstupenku na celý den za 150 korun (děti a senioři za 80 korun), od 14. hodiny je vstup zlevněn na stovku, respektive 50 korun pro děti a důchodce.

3. Do Zábrdovic v sedm ráno Podobně jako Riviéra i Zábrdovice letní sezónu ukončují poslední víkend v srpnu. „V Zábrdovicích bude probíhat standardní provoz koupaliště do 1. září. Probíhá tu ranní kondiční plavání vždy ve středu od sedmé hodiny. Plavání ve venkovním padesátimetrovém bazénu je velmi příjemné zahájení pracovního dne,“ říká mluvčí STAREZ – SPORT Michaela Radimská. V Zábrdovicích je koupaliště otevřeno do osmé hodiny večerní, základní vstupné stojí 130 korun, od 16. hodiny se vykoupete za 70 korun, děti do dvou let mají vstup zdarma.

4. Dobrovského otevřeno i v září Královopolské koupaliště na ulici Dobrovského bude otevřeno i v září. „Přesné datum ukončení sezóny zatím není stanoveno, záleží na počasí. Počítáme, že asi do poloviny září by mohlo být koupaliště otevřeno. V září je počasí nevyzpytatelné. Rozlučkovou akci neplánujeme, ale vstupné bude zlevněné,“ tvrdí odpovědný vedoucí koupaliště Tomáš Galatík. O prázdninách byla stanovena cena vstupného na 150 korun ve všední den a na 170 korun o víkendu. Slevu mají děti, studenti i senioři. Koupaliště zavírá vždy v osm hodin večer.

5. Vnitřní koupaní v Kohoutovicích a Lužánkách Nejznámější brněnské kryté haly v Kohoutovicích a Lužánkách se chystají na podzimní sezónu. „Od 1. září bude opět zahájen provoz Městského plaveckého stadionu Lužánky. Aquapark Kohoutovice s venkovním střešním bazénem byl po celou dobu prázdnin v provozu,“ říká Michaela Radimská. V kohoutovickém aquaparku zaplatíte za hodinu ve všední den 100 korun, o víkendu o deset korun více, děti do pěti let plavou zdarma, zvýhodněné vstupné je na dvě a tři hodiny, slevu mají také děti od šesti let a senioři. Od 1. září se cena zdraží, zhruba o dvacet až třicet korun. Z důvodu oprav byl o prázdninách plavecký stadion za Lužánkami uzavřen, základní vstupné činí 80 korun, děti od 6 do 14 let platí o 15 korun méně, mladší děti mohou plavat zdarma.