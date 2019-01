Kopance, pěsti, krev: Brutální bitky školaček jsou organizované! Šokoval svědek

Video Šílené školačky se perou za peníze - youtube.com 720p 360p REKLAMA

Pro list Plus Jeden Deň promluvil školák, který tvrdí, že nešlo o první bitku. „Jde o přesný systém, něco jako kohoutí zápasy. Tzv. agenti přes spojky hledají rozhádané osoby, které jsou ochotné řešit neshody před diváky a nechají se při tom natáčet. Samozřejmě, není to zadarmo. Vybírá se vstupné, ze kterého dostanou jistou částku aktérky „představení,“ ne však oběť. Zbytek bere agent, který vyplácí ostatní z řetězu,“ tvrdí mladík.

Rvačky dívek jsou atraktivnější

Proč se bijí děvčata, a ne chlapci? „Atraktivnější pro diváka je, když se válejí po zemi a kopou do sebe baby. Mimo to, agresivita se u děvčat zvyšuje a to je pro diváka poutavější! Oběť bitky na začátku nic netuší. Vylákají ji na určené místo pod nějakou věrohodnou záminkou. Když si uvědomí, že jde o past, už se nedá couvnout,“ odhaluje školák nebezpečné praktiky. Dodává, že takovéto veřejné bitky jsou jen předkolem na připravované zápasy. Rváč z Loun brutálně zbil hrdinu! Petr v lednu našel tisíce, vrátil je stařence

„Teď se dělá výběr děvčat, která by měla zápasit ve stylu filmu Krvavý sport. Samozřejmě, že kolo by nekončilo smrtí poražené,“ poznamenal ironicky. Redaktoři listu argumentovali, že jde o nebezpečnou hru, při které může dojít k vážnému zranění nebo smrti. „Každý ví, do čeho jde. Je to nejen o penězích, ale hlavně o frajeřině,“ mluví o motivaci. Podle školákových slov je o účast na zápasech ze strany diváků obrovský zájem.

Agenti si vybírají, koho na bitky pozvou

Dokonce takový, že všem nemohou vyhovět. Mimo to si agenti starostlivě vybírají, koho pozvou. „Nepotřebujeme děti, které přijdou domů a budou o tom, co viděly, vyprávět matce nebo ve škole učitelce,“ uzavřel deváťák, který přišel na setkání s kapucí na hlavě a slunečními brýlemi na očích. Přes ústa měl obmotanou šálu. Policie se o videozáznamu, na němž se bijí neztotožněné dívky, dozvěděla v neděli 6. ledna a okamžitě začala jednat. 7 nejhorších Santa Clausů se záznamem v trestním rejstříku: Pedofil, násilník i hulič rozdávající marihuanu

„Ve věci začal jednat vyšetřovatel, který nyní věc prověřuje jako podezření z trestného činu výtržnictví,“ informovala košická krajská policejní mluvčí Lenka Ivanová. Policie prověřuje i souvislosti vedoucí ke ztotožnění osob, též organizovanost a finanční podporu těchto bitek. Psychiatrička a sexuoložka Danica Caisová říká, že pěstní souboj není ničím novým. „Byl tu odjakživa, protože lidi láká pach krve. Rozdíl oproti minulosti je, že tehdy to byla lokální záležitost, teď video vyvěsí na sociální síť a v průběhu pár minut o tom ví celý svět,“ prohlásila.

Touží dívky po pozornosti?