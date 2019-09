Kosovský Albánec Albert A. v pátek stanul před soudem, kde čelí obvinění z vraždy přítelkyně. Tragédie se stala loni v říjnu v Rokycanech. Cizinec tehdy střelil svou družku pistolí do hlavy před jejich pětiletým synem. Zraněná žena později zemřela v nemocnici. Obviněný se ke střelbě přiznal, ale šlo podle něj o nešťastnou náhodu. Albert A. si v minulosti odpykával deset let kvůli obchodování s drogami, v roce 2017 mu ale soud třetinu trestu odpustil.

Albert A. loni 18. října v Kotelské ulici v Rokycanech přistoupil k vozu, ve kterém seděla jeho 37letá družka se společným synem (5) a střelil ji do hlavy nelegálně drženou zbraní. Cizinec pak nasedl do svého auta a odjel do Plzně. Policisté střelce dopadli po několika hodinách na sídlišti Lochotín. Postřelená žena po několika dnech v nemocnici zraněním podlehla a policisté překvalifikovali obvinění z pokusu o vraždu na vraždu.

Smrti maminky přihlížel teprve pětiletý syn. „Táta přišel k autu a nejdřív vytáhl klíčky. Pak se mámy zeptal, kde byla. Odpověděla, co mu je do toho, a on ji střelil. Pak skočil od svého auta a odjel,“ popsal podle Novinek chlapec příbuzným.

Střelec si až do roku 2017 odpykával deset let vězení za obchodování s drogami, soudce Kamil Vacík mu však po absolvování dvou třetin zbytek odpustil, kosovský Albánec tak byl podmínečně propuštěn na svobodu, kde podle svých slov začal fetovat pervitin. Albert A. se hájí s tím, že svou partnerku zastřelil nešťastnou náhodou, spoušť nelegálně držené zbraně prý stiskl omylem.

Státní zástupce s tím však nesouhlasí. „Motiv a koneckonců i vlastní způsob spáchání svědčí spíše o popravě. Chorobně na ni žárlil, přičemž jí měl opakovaně vyhrožovat fyzickou újmou či smrtí. Už jeho samotná reakce po výstřelu, kdy okamžitě odjel, aniž by pro svoji družku zavolal lékařskou pomoc, neodpovídá jeho tvrzení o neúmyslném zavinění,“ citují Novinky žalobce.

Soudní znalci označili obviněného jako člověka bez morálních hodnot vedeného jen svým prospěchem. Albert A. se podle odborníků nezdráhá použít násilí k dosažení svých cílů.