Dramatická resuscitace Pavla (45) zasaženého bleskem: Záchranáři se k němu nemohli dostat!

Štěstí v neštěstí měl v Nízkých Tatrách slovenský turista Pavol (45). Jeho skupinu, která s ním na hory ve středu vyrazila, totiž zasáhl blesk. Kamarádi se však ukázali jako opravdoví přátelé a poté, co se mu zastavilo srdce, ho začali okamžitě oživovat.

Když se skupina diabetiků rozhodla jít na soustředění v turistickém středisku Krpáčovo, které se nalézá v Nízkých Tatrách, rozhodně by ji nenapadlo, že se výlet změní v holý boj o život. Pětice účastníků se totiž vydala na výlet po horském hřbetu, kde je zastihla bouřka. Pak přišla zloba z nebes a kamarády zasáhl blesk. Nebohý Pavol (45) zůstal ležet na zemi v bezvědomí se zástavou srdce. Srážka auta se zvěří skončila tragicky: Medvěd skončí jako vycpanina

Záchranáři přijali volání o pomoc v 14:38. „O součinnost jsme okamžitě požádali letecké záchranáře z Banské Bystrice. Pro přetrvávající bouřku nebylo možné se s pomocí vrtulníku dostat až k postiženým. Naši záchranáři HZS směřovali k zraněným terénními auty přes Zadní Dereše a dále pěšky,“ řekl Novému Času jeden ze zasahujících záchranářů Peter Zingor.

Byl při vědomí, když se k němu dostali záchranáři

Díkybohu se počasí lehce umoudřilo. Letečtí záchranáři tak mohli lokalizovat zraněné. „S pomocí palubního navijáku k nim byl spuštěn lékař, který nejhůře zraněnému poskytl neodkladnou zdravotní pomoc. V té době byl už při vědomí, ale utrpěl mnohačetné popáleniny na rameni, hrudníku, břichu a dolních končetinách,“ popsal Pavlova zranění Peter. Muž byl pak vrtulníkem dopraven do nemocnice. Štefana (†35) bil soused tyčí a vláčel za autem: „Plánoval to, je mi z toho zle,“ říká místní muž

K zraněným se záchranáři nakonec dostali po hodině chůze po hřebenu. „Ošetřili jsme tři lehce zraněné turisty, a protože se mohli hýbat, doprovodili jsme je k autu, které je odvezlo do Krpáčova, kde byli ubytováni. Odtamtud pokračovali do nemocnice sami,“ dodal Zingor. Podle něj může Pavol zcela jistě vděčit za život svým kamarádům, kteří ho oživovali až do příchodu záchranářů.

Nevídaná duchapřítomnost