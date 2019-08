Nejprve to vypadalo to, jako by se po Vladimírovi slehla země. Naposledy ho viděli v hospodě, kde byl se svou kamarádkou Veronikou, do které byl nešťastně zamilovaný. Ona mu však jeho city neopětovala. „Prý jí řekl, že nemá s ženami štěstí a od té doby ho nikdo neviděl. Sebral dámské bílo-růžové kolo, láhev vodky, dvě krabice džusu, řetěz na psa a odešel,“ řekla webu Pluska Vladimírova matka Adela (43). Míšovi (10) zavraždili mámu Veroniku (†27): Němci ho nechtějí vydat domů!

Pátrání po nezvěstném mladíkovi ale podle webu Pluska.sk v sobotu skončilo tragicky. „Okolo oběda jsme našli v lese na stromě oběšeného Vladimíra. Nacházel se jen asi 2,5 kilometru od domu, kam dojel na kole. Byl oběšený na řetězu, který si vzal s sebou,“ řekl Plus JEDEN DEŇ jeden z pátračů, shodou okolností rovněž Vladimír.

Proč ho ale desítky pátračů nenašly dříve? „Soustředili jsme se v první řadě na místa, která znal a kam před tím chodíval. Prohledávali jsme i vodní toky. I kdyby se našel dřív, pomoci by mu už nebylo,“ vysvětlil, přičemž zprávu o nálezu mladíkova těla potvrdila i slovenská policie. Kuchař Filip (†19) neustál rozchod: Spáchal sebevraždu, stejně jako jeho máma

Ještě ve středu údajně rodiče doufali, že se syn najde, touto dobou už byli prý připraveni na nejhorší. Tím spíš, že poslední klíčovou stopu, noční telefonát s milovanou dívku, si Veronika příliš nepamatovala. „Já jsem už všechno, co jsem věděla, řekla jeho mamince, kamarádům a policii. Už víc neřeknu,“ odpověděla již dříve.

